MADRID — La comisión de investigación del Senado ha acogido una nueva y esperada comparecencia en torno a la polémica por las joyas de la familia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El responsable de la emblemática firma de joyería Yanes ha comparecido este miércoles ante los senadores, aunque sus explicaciones han dejado incógnitas clave sin resolver al no poder precisar la fecha exacta en la que se procedió al montaje de las piezas.

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Durante su intervención en la Cámara Alta, el joyero ha reconocido que la entidad no dispone de una concreción temporal milimétrica sobre los trabajos realizados en su día, un extremo que ha generado tiras y aflojas con los grupos parlamentarios de la oposición, encargados de fiscalizar el origen y los plazos de estas elaboraciones.

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Choque político en la Cámara Alta

La falta de precisión en las fechas desató el rifirrafe político habitual en este tipo de comisiones. Los senadores del Partido Popular han insistido en la necesidad de aclarar cada detalle sobre el expediente y las relaciones institucionales que rodean el caso, exigiendo mayor transparencia a los comparecientes. Por su parte, los representantes del PSOE han criticado lo que consideran una estrategia de desgaste político basada en sospechas infundidas sobre la actividad privada de antiguos mandatarios y sus allegados.

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La comparecencia de Yanes añade un nuevo capítulo a una investigación parlamentaria que continuará en las próximas semanas con el desfile de nuevos testigos y expertos, con el objetivo de dilucidar los puntos oscuros que reclama la oposición sobre este asunto.