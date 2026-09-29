El mercado residencial acusa la retirada masiva de oferta permanente frente al trasvase hacia el alquiler de temporada y turístico, reduciendo el stock disponible y encareciendo los precios a máximos en todo el país.

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MADRID — El mercado de la vivienda en España continúa contrayéndose de forma severa en el segmento del arrendamiento residencial permanente. Según un análisis publicado por el diario ABC, el parque inmobiliario destina hoy más de 300.000 pisos menos al alquiler habitacional de larga estancia respecto a periodos anteriores, una sangría de oferta que ha disparado las rentas mensuales a niveles récord en la mayoría de las capitales de provincia y comunidades autónomas.

Esta caída drástica en la oferta disponible coincide en el tiempo con la aplicación de las sucesivas medidas de intervención y tope de precios impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, la prórroga de la protección frente a los desahucios y la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, factores que, según los expertos del sector, han generado un «efecto huida» entre los propietarios particulares.

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Trasvase al alquiler de temporada y caída de oferta habitual

El informe pone de relieve que la pérdida de estas más de 300.000 viviendas habituales no implica que los inmuebles hayan quedado necesariamente vacíos en su totalidad, sino que una parte sustancial de los arrendadores ha decidido retirar sus activos del mercado tradicional. Ante la inseguridad jurídica percibida, el temor a los impagos o la imposibilidad de actualizar las rentas conforme a la inflación, los pequeños propietarios han desviado masivamente sus inmuebles hacia modalidades exentas de los topes estatales, como el alquiler de temporada, por habitaciones o el uso turístico.

Esta sustitución del modelo tradicional ha provocado un estrangulamiento sin precedentes de la oferta accesible para familias y jóvenes que buscan su primera residencia, empujando la competencia entre inquilinos y sobrecalentando los precios por metro cuadrado.

Un escenario de tensión creciente para el inquilino

La reducción del stock de alquiler habitual deja un escenario crítico para los arrendatarios en las zonas tensionadas. Con una demanda creciente y un volumen de oferta en mínimos históricos, los precios continúan marcando máximos, absorbidos en gran medida por los costes de acceso y la falta de alternativas en el mercado privado o en el parque público.

La brecha entre la oferta existente y la demanda real mantiene la presión sobre el Ejecutivo central, a quien las patronales inmobiliarias, los economistas y la oposición instan a revisar el marco regulatorio actual para devolver la confianza a los propietarios e incentivar el incremento del parque residencial en alquiler permanente.