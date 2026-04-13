El juez Peinado propone juzgar a la esposa del presidente por cuatro delitos, incluyendo malversación y tráfico de influencias. El Ejecutivo califica de «impropias» las menciones del magistrado a los «regímenes absolutistas».

MADRID – La actualidad política española ha dado un vuelco este lunes tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de dar por cerrada la instrucción contra Begoña Gómez. El magistrado ha propuesto juzgar a la esposa de Pedro Sánchez por la presunta comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

La resolución ha provocado una respuesta inmediata y polarizada entre las principales fuerzas políticas, coincidiendo con el viaje oficial del presidente Sánchez y su esposa a China.

El Gobierno denuncia una «persecución»

Desde el Ejecutivo no han ocultado su malestar, sugiriendo que la fecha de la notificación no es causal. Fuentes gubernamentales y del PSOE han señalado la «casualidad» de que el auto coincida con revelaciones del caso Kitchen que afectan al expresidente Mariano Rajoy.

Sin embargo, lo que más ha encendido los ánimos en el seno del Gobierno han sido las formas del juez Peinado. En su auto, el magistrado compara las conductas analizadas con las de «regímenes absolutistas» y menciona la época de Fernando VII.

Félix Bolaños (Ministro de Justicia): Ha mostrado su «confianza absoluta» en que instancias superiores revoquen la decisión.

Ha mostrado su «confianza absoluta» en que instancias superiores revoquen la decisión. Jordi Hereu (Ministro de Industria): Ha calificado el auto de «absoluta injusticia» y ha defendido la inocencia de Gómez.

El PP señala a la «tetraprocesada»

En la otra orilla política, el Partido Popular ha utilizado el término «tetraprocesada» para referirse a Gómez, subrayando la gravedad de los cuatro delitos imputados. Alma Ezcurra, vicesecretaria del PP, cuestionó la imagen internacional de España: “¿Alguien conoce a otro primer ministro con una mujer llamada a testificar por amaño de contratos desde la sede de la Presidencia?”.

Por su parte, Vox ha celebrado la noticia a través de su secretario general, Ignacio Garriga, quien confía en que este sea solo el inicio de un proceso que acabe alcanzando al propio Pedro Sánchez.

Los puntos clave del auto judicial

El cierre de la instrucción se fundamenta en los siguientes pilares que ahora pasarán a fase de juicio si no prosperan los recursos:

Delito Imputado Contexto Tráfico de influencias Supuesto uso de su posición para favorecer a empresas. Corrupción en negocios Irregularidades en el ámbito de su actividad profesional y cátedra. Malversación Uso indebido de fondos o recursos de carácter público. Apropiación indebida Relacionado con el software desarrollado para su máster en la Complutense.

La defensa de Begoña Gómez y el Gobierno mantienen que el caso carece de base jurídica y responde a una estrategia mediática y política de la oposición, mientras que la justicia se prepara para un proceso que marcará la legislatura.