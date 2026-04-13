Teófilo L., el electricista que encabezaba la trama en Barcelona, reconoce haber violado, prostituido y grabado a la víctima, de 13 años, entre 2020 y 2021.

Día de justicia técnica y cruda en la Audiencia de Barcelona. Teófilo L., conocido como el «pederasta del Raval», ha ratificado este lunes un acuerdo de conformidad por el que acepta una condena de 83 años de prisión. El acusado ha admitido ser el cabecilla de una red que se dedicó a violar, prostituir y utilizar para la elaboración de pornografía infantil a una menor de 13 años que se encontraba bajo la tutela de la Generalitat.

Aunque la suma de las penas por los diversos delitos alcanza casi un siglo, el cumplimiento efectivo de la condena estará limitado a un máximo de 20 años de cárcel, de acuerdo con los límites establecidos en el Código Penal.

Una red de horror en el corazón de Barcelona

Los hechos aceptados por el procesado dibujan un escenario sistemático de abusos ocurrido entre los años 2020 y 2021. El electricista contactó inicialmente con la víctima a través de la aplicación Badoo, obteniendo material íntimo de la niña para después forzarla a encuentros sexuales en su domicilio del Raval, aprovechando las fugas de la menor del centro de la DGAIA donde residía.

La gravedad del caso reside no solo en las agresiones directas, sino en la infraestructura de explotación que Teófilo L. creó:

Captación y suplantación: Creó perfiles falsos en Instagram y aplicaciones de citas usando la imagen de la menor para atraer a otros agresores.

Creó perfiles falsos en Instagram y aplicaciones de citas usando la imagen de la menor para atraer a otros agresores. Prostitución y «sesiones»: Organizó al menos nueve encuentros en su piso para que otros hombres (también investigados) violaran a la niña, mientras él daba instrucciones y grababa las escenas.

Organizó al menos nueve encuentros en su piso para que otros hombres (también investigados) violaran a la niña, mientras él daba instrucciones y grababa las escenas. Pornografía infantil: En el registro de su vivienda, los Mossos d’Esquadra hallaron un arsenal digital con más de 1.300 vídeos y 9.000 fotografías de contenido sexual explícito, tanto de la víctima como de otros menores no identificados.

Medidas de protección e indemnización

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia de conformidad incluye:

Responsabilidad civil: El pago de 100.000 euros a la víctima por daños morales. Libertad vigilada: 10 años de control judicial una vez salga de prisión. Orden de alejamiento: Prohibición de acercarse o comunicarse con la joven durante los 5 años posteriores al cumplimiento de su condena.

Causas pendientes

Pese a la resolución de este juicio, el horizonte judicial de Teófilo L. sigue siendo sombrío. El electricista tiene abiertas otras dos causas paralelas: una por agresiones sexuales a otros menores de 16 años y una tercera por la violación conjunta de la misma niña del Raval junto a otro implicado, además de abusos a un niño de 14 años.

La Generalitat, por su parte, mantiene abierta una investigación interna para determinar los fallos de supervisión que permitieron que una menor bajo su custodia fuera víctima de una red de pederastia de esta magnitud durante más de un año.