Comprueba la combinación ganadora y descubre si has ganado el sueldo de 20.000 euros al mes durante 30 años

El sorteo de EuroDreams ha vuelto a repartir ilusión este lunes 13 de abril de 2026. Esta lotería europea, gestionada en España por Loterías y Apuestas del Estado, se celebra de forma conjunta en nueve países (España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo), ofreciendo premios en forma de pagos mensuales que pueden cambiar la vida de cualquier afortunado.

A continuación, detallamos la combinación de números y el «sueño» extraídos en el sorteo de esta noche.

Resultado de EuroDreams: Lunes 13 de abril

La combinación ganadora del sorteo de hoy ha sido la siguiente:

Números: 03 – 17 – 19 – 28 – 33 – 40

Sueño (Dream): 5

¿Cómo funciona el reparto de premios?

EuroDreams destaca por sus premios en diferido, estructurados en seis categorías principales según el número de aciertos:

Primera Categoría (6+1 aciertos): El gran premio consiste en un sueldo de 20.000 euros al mes durante 30 años (un total de 7,2 millones de euros).

El gran premio consiste en un sueldo de (un total de 7,2 millones de euros). Segunda Categoría (6 aciertos): Un sueldo de 2.000 euros al mes durante 5 años (120.000 euros en total).

Un sueldo de (120.000 euros en total). Categorías inferiores: Premios fijos que oscilan entre los 120 euros , 40 euros y 5 euros .

Premios fijos que oscilan entre los , y . Reintegro: Si se acierta el número del «sueño», se devuelve el importe de la apuesta (2,50 euros).

Información útil para el jugador

Si deseas participar en los próximos sorteos, estos son los datos clave que debes conocer:

Días de sorteo: Se celebra todos los lunes y jueves a las 21:00 horas. Cómo jugar: Debes elegir seis números entre el 1 y el 40, además de un número para la tabla del «sueño» (del 1 al 5). Cobro de premios: Los premios menores se pueden cobrar en cualquier administración oficial. Para los premios de primera y segunda categoría, al tratarse de pagos mensuales, es necesario realizar el trámite a través de las entidades bancarias colaboradoras de SELAE.

Recuerda: La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado. Comprueba siempre tu boleto en un punto de venta autorizado. ¡Mucha suerte para el próximo sorteo del jueves!