El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, destaca el compromiso del Ejecutivo central con la ciudad tras una semana de intensas negociaciones en la capital.

CEUTA – En una reciente comparecencia pública, Miguel Ángel Pérez Triano ha dado cuenta de los resultados obtenidos tras su última agenda de reuniones en Madrid. El balance se traduce en avances significativos para la seguridad, el empleo y las comunicaciones de la ciudad autónoma, reafirmando lo que el delegado define como un «compromiso firme» del Gobierno de España con Ceuta.

Inversión histórica en Seguridad

El anuncio más destacado ha sido la ratificación de una partida de 66 millones de euros. Este presupuesto estará destinado íntegramente a la mejora y creación de infraestructuras para la Guardia Civil y la Policía Nacional, lo que supondrá una modernización necesaria de los medios con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad.

Mejoras laborales y migratorias

Además de la inversión en seguridad, Pérez Triano detalló acuerdos clave en materia de gestión y economía:

Coordinación migratoria: Se ha acordado un refuerzo en los protocolos de coordinación para abordar el fenómeno migratorio de manera más eficiente.

Se ha acordado un refuerzo en los protocolos de coordinación para abordar el fenómeno migratorio de manera más eficiente. Bonificaciones y plus de residencia: El Ministerio de Trabajo ha mostrado su respaldo a las bonificaciones vigentes. Asimismo, se ha confirmado que el plus de residencia está en marcha bajo un modelo que queda fuera de las reglas habituales de absorción y compensación, garantizando así este derecho para los trabajadores.

Nueva conexión marítima en el horizonte

Uno de los puntos que mayor interés ha despertado es el impulso de un estudio técnico para analizar la viabilidad de una futura línea de interés público entre Ceuta y Málaga. Esta medida buscaría mejorar la conectividad de los ceutíes con la península, garantizando precios y frecuencias estables bajo el paraguas del servicio público.