El líder del PP reacciona al anuncio electoral situando la cita con las urnas como una disyuntiva entre la «ambición personalista» de Pedro Sánchez y la «reconstrucción nacional»

MADRID. — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fijado ya el tono y la estrategia de su formación de cara a las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre. Tras conocerse la convocatoria, el líder de la oposición ha calificado la cita con las urnas como el paso definitivo para «cerrar una etapa negra» y abrir un tiempo de «reconstrucción nacional».

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«Espero decir en 54 días que el muro ya no existe», ha manifestado Feijóo en su primera valoración pública, apelando de forma directa al concepto de división social y política que, a su juicio, ha impulsado el actual Gobierno. El dirigente popular ha enmarcado los comicios en un dilema directo para el electorado, asegurando que los españoles deberán elegir en las urnas «entre un proyecto de ambición personalista y un proyecto de país».

Un plebiscito sobre la gestión y la convivencia

Durante su intervención, Feijóo ha subrayado que la contienda del 29-N va más allá de un simple relevo en el Ejecutivo:

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Fin a la «política de bloques»: El presidente del PP insiste en que las urnas ofrecen la oportunidad de superar el clima de enfrentamiento y «reparar la convivencia» en la sociedad española.

El presidente del PP insiste en que las urnas ofrecen la oportunidad de superar el clima de enfrentamiento y «reparar la convivencia» en la sociedad española. Gobierno de autoridad: Propone la formación de una mayoría sólida que no dependa de «una suma de debilidades», prometiendo un mandato enfocado en la gestión pública y el rigor.

Propone la formación de una mayoría sólida que no dependa de «una suma de debilidades», prometiendo un mandato enfocado en la gestión pública y el rigor. «Reconstrucción nacional»: Feijóo ha afirmado que no le «temblará el pulso» para aplicar las medidas necesarias que devuelvan la estabilidad institucional y la confianza a las instituciones.

«Llegar a la Moncloa no es una meta personal, sino la responsabilidad de dar voz a la mayoría de españoles que quieren pasar página», concluyó el líder popular, situando al Partido Popular como la alternativa de cambio frente al bloque actual de gobierno.