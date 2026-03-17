Cargos socialistas reconocen que el enfoque de las últimas citas electorales pecó de paternalismo y alejó al votante medio al tratar los problemas locales con una óptica excesivamente estatal.

El PSOE ha iniciado un proceso de reflexión interna tras los recientes resultados electorales, llegando a una conclusión inusualmente dura: la estrategia de «nacionalizar» las campañas municipales y autonómicas ha sido un fracaso. Según fuentes internas del partido, la dirección asume que se cometió un error de cálculo al intentar convertir plebiscitos locales en una validación de la gestión de Pedro Sánchez, una táctica que acabó por saturar y subestimar al electorado.

El diagnóstico: «No se puede tratar a la gente como tonta»

La autocrítica que recorre los pasillos de Ferraz apunta a un exceso de dirigismo desde Madrid. Diversos barones y cuadros medios coinciden en que el votante percibe cuando una campaña pierde su anclaje con la realidad inmediata de su ciudad o comunidad para convertirse en un tablero de ajedrez político nacional.

«El error fue pensar que un vecino de una pequeña localidad votaría en clave de política exterior o grandes pactos de Estado, ignorando sus problemas cotidianos. Hemos pecado de un enfoque que la ciudadanía ha interpretado como condescendiente», admiten fuentes del partido.

Las claves del «error de nacionalización»

El análisis interno del PSOE destaca tres puntos donde la estrategia hizo aguas:

Invisibilización de los candidatos locales: Los líderes regionales quedaron a menudo a la sombra de la agenda de Moncloa, perdiendo su perfil propio.

Los líderes regionales quedaron a menudo a la sombra de la agenda de Moncloa, perdiendo su perfil propio. Mensajes enlatados: Se utilizaron consignas diseñadas en Madrid que no conectaban con las sensibilidades específicas de cada territorio.

Se utilizaron consignas diseñadas en Madrid que no conectaban con las sensibilidades específicas de cada territorio. El efecto «voto castigo»: Al nacionalizar la campaña, el PSOE facilitó que la oposición convirtiera cada elección en un referéndum contra el Presidente, movilizando al electorado de derecha.

Hacia un nuevo modelo de comunicación

Este reconocimiento de errores marca el inicio de una nueva etapa donde el PSOE busca recuperar la «política de proximidad». El objetivo es dejar de lado las campañas de laboratorio y permitir que los territorios recuperen su voz propia, evitando caer en lo que algunos críticos internos han definido como una comunicación «paternalista» que acaba alejando al votante progresista desencantado.

La consigna ahora es clara: volver a escuchar antes de imponer el relato, asumiendo que el votante actual es más sofisticado y crítico de lo que los manuales de estrategia electoral daban por sentado.