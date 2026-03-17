Hacienda publica la modificación de las tarifas de venta al público para 240 productos de marcas como Black Devil, La Aurora y Peterson, que entran en vigor esta segunda quincena de marzo

La segunda quincena de marzo de 2026 comienza con una actualización significativa en el mercado de tabacos en España. El Ministerio de Hacienda ha hecho pública la Resolución del 14 de marzo de 2026 de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, mediante la cual se establecen los nuevos precios de venta al público (PVP) para un total de 240 productos. Esta medida afecta a diversas labores, incluyendo cigarrillos, cigarros, cigarritos, así como picaduras de liar y de pipa, en las expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península y las Islas Baleares.

El sistema de fijación de precios y la carga fiscal

La modificación de estas tarifas responde al funcionamiento habitual del sector. Según explican desde la tabaquera Altadis, los precios del tabaco son fijados libremente por los fabricantes e importadores. No obstante, al tratarse de un sistema de precios comunicados, estos deben ser publicados obligatoriamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez que la resolución aparece en el diario oficial, su aplicación en los estancos es inmediata.

Es relevante destacar que el tabaco es el producto de consumo con mayor carga impositiva en España. El gravamen sobre los cigarrillos representa casi un 80% del precio final, sumando el IVA y los impuestos especiales. Con esta estructura fiscal, Hacienda persigue un doble objetivo: la recaudación pública y la reducción del consumo, en línea con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera los impuestos como la herramienta más eficaz para disminuir el número de fumadores, especialmente entre la población joven.

Evolución histórica del coste

El impacto en el bolsillo del consumidor ha sido constante en las últimas décadas. Mientras que en 1990 un paquete de cigarrillos costaba aproximadamente 0,65 euros, a principios de los años 2000 el precio ascendió a los 2,50 euros. En 2015, el coste medio se situaba en 4,45 euros, llegando a la actualidad, en 2026, donde la mayoría de las marcas oscilan en una horquilla de entre 5 y 7 euros.

Lista completa de los nuevos precios (Marzo 2026)

Cigarrillos

Black Devil Black (20): 4,90 euros / cajetilla

Black Devil Pink (20): 4,90 euros / cajetilla

Cigarros y cigarritos

A. Flores GR Half Corona Corojo M(20): 0,50 euros / unidad

A. Flores GR Half Corona Desflorado M(20): 0,50 euros / unidad

A. Flores GR Half Corona Maduro M(20): 0,50 euros / unidad

A. Flores GR Half Corona Sungrown M(20): 0,50 euros / unidad

AJ. Fernandez New World Cameroon Churchill 7 x 48 C(20): 11,95 euros / unidad

AJ. Fernandez San Lotano Requiem Gran Toro 6X60 C(20): 12,95 euros / unidad

Gurkha Special Edition Beauty 25th Anniversary C(25): 40 euros / unidad

Henri Wintermans Half Corona (5): 1,72 euros / unidad

La Aurora 107 Nicaragua Robusto (20): 6,85 euros / unidad

La Aurora 107 Nicaragua Toro (20): 7,65 euros / unidad

La Aurora 115 Aniversario Robusto (20): 13 euros / unidad

La Aurora 115 Aniversario Toro (20): 13,80 euros / unidad

La Aurora 1495 15 Minutes Break Display (5): 3,05 euros / unidad

La Aurora 1495 Sumo Short Robusto (25): 7 euros / unidad

La Aurora 1985 Maduro Gran Toro (20): 6,70 euros / unidad

La Aurora 1985 Maduro Robusto (20): 5,95 euros / unidad

La Aurora ADN Dominicano Gran Toro (20): 9,20 euros / unidad

La Aurora ADN Dominicano Robusto (20): 7,60 euros / unidad

La Aurora Cameroon 1903 Robusto (20): 5,85 euros / unidad

La Aurora Cameroon 1903 Sublimes Tubos (20): 5,60 euros / unidad

La Aurora Cameroon Sumo Short Robusto Original (20): 5,60 euros / unidad

La Aurora Connecticut 1987 Robusto (20): 5,85 euros / unidad

La Aurora Corojo 1962 Robusto (20): 5,85 euros / unidad

La Aurora 107 Connecticut 1987 Robusto (5): 5,85 euros / unidad

La Aurora 107 Ecuador Belicoso (20): 8 euros / unidad

La Aurora 107 Ecuador Gran Toro (20): 7,75 euros / unidad

La Aurora 107 Ecuador Robusto (20): 6,50 euros / unidad

La Aurora 107 Ecuador Sumo Short Robusto (20): 5,75 euros / unidad

La Aurora 107 Ecuador Sumo Short Robusto (5): 5,75 euros / unidad

La Aurora 107 Ecuador Toro (20): 7,35 euros / unidad

La Aurora 107 Ecuador Zeppelin (20): 6,65 euros / unidad

La Aurora 107 Nicaragua Belicoso (20): 7,95 euros / unidad

La Aurora 107 Nicaragua Sumo Short Robusto (20): 6,25 euros / unidad

La Aurora 107 Nicaragua Sumo Short Robusto (5): 6,25 euros / unidad

La Aurora 107 Nicaragua Zeppelin (20): 7 euros / unidad

La Aurora 107 USA Maduro Robusto (20): 6,45 euros / unidad

La Aurora 107 Usa Maduro Sumo Short Robusto (5): 5,85 euros / unidad

La Aurora 120 Aniversario Churchill (20): 10,20 euros / unidad

La Aurora 120 Aniversario Robusto (20): 9,30 euros / unidad

La Aurora 120 Aniversario Toro (20): 9,90 euros / unidad

La Aurora 1495 Robusto GB (20): 7,75 euros / unidad

La Aurora 1495 Sumo Toro GB (20): 8,40 euros / unidad

La Aurora Cameroon 1903 Robusto (5): 5,85 euros / unidad

La Aurora Corojo 1962 Robusto (5): 5,85 euros / unidad

La Aurora Dominicana Robusto (10): 7,65 euros / unidad

La Aurora Dominicana Short Robusto (10): 7,15 euros / unidad

La Aurora Dominicana Toro (10): 8,10 euros / unidad

La Aurora Escogidos Robusto (20): 7,60 euros / unidad

La Aurora Escogidos Short Robusto (20): 7,30 euros / unidad

La Aurora Escogidos Toro (20): 8 euros / unidad

La Aurora Family Reserve Guillermo León Le (15): 18,20 euros / unidad

La Aurora Hors Dage Toro 2022 (15): 16,70 euros / unidad

La Aurora Maduro 1985 Robusto (5). 5,95 euros / unidad

La Flor Dominicana Air Bender Guerrero (20): 13,50 euros / unidad

La Flor Dominicana Air Bender Matatan (20): 13,50 euros / unidad

La Flor Dominicana Air Bender Poderoso (20): 9,95 euros / unidad

La Flor Dominicana Andalusian Bull (10): 31,90 euros / unidad

La Flor Dominicana Cameroon Cabinet N.º 3 (24): 10,50 euros / unidad

La Flor Dominicana Capítulo II (10): 19,50 euros / unidad

La Flor Dominicana Chapters I (10): 18,95 euros / unidad

La Flor Dominicana Chisel Selection (5): 16,25 euros / unidad

La Flor Dominicana Colorado Oscuro N.º 4 (50): 14,70 euros / unidad

La Flor Dominicana DL Digger Maduro (20): 18,60 euros / unidad

La Flor Dominicana DL-660 (20): 12,50 euros / unidad

La Flor Dominicana DL-660 Maduro (20): 12,50 euros / unidad

La Flor Dominicana Doble Ligero 600 Natural (20): 13,50 euros / unidad

La Flor Dominicana Doble Ligero 700 Natural (20): 14,90 euros / unidad

La Flor Dominicana Double Ligero Robusto Tubo (10): 15,95 euros / unidad

La Flor Dominicana Double Press Box (20): 15 euros / unidadL Granu (100): 16,60 euros / unidad

La Flor Dominicana Solis (20): 22,20 euros / unidad

La Flor Dominicana La Nox (10): 22,20 euros / unidad

La Flor Dominicana La Nox (20): 22,20 euros / unidad

La Flor Dominicana La Volcada (20): 21,50 euros / unidad

La Flor Dominicana LG Cubano 2015 (24): 16,50 euros / unidad

La Flor Dominicana Liger Lancero Natural (20): 14,20 euros / unidad

La Flor Dominicana Ligero 250 Oscuro Natural (24): 10,90 euros / unidad

La Flor Dominicana Ligero 500 Oscuro Natural (24): 14,95 euros / unidad

La Flor Dominicana Ligero 707 (10): 20,50 euros / unidad

La Flor Dominicana Ligero L Granu (20): 16,20 euros / unidad

La Flor Dominicana Ligero Tubo 250 (10): 14,95 euros / unidad

La Flor Dominicana Lito Gomez Small Batch (105): 40 euros / unidad

La Flor Dominicana Mysterio Ligero Natural (5): 24,80 euros / unidad

La Flor Dominicana Oro Tubo Chisel (5): 25,90 euros / unidad

La Flor Dominicana Oro Tubo N.º 6 Maduro (5): 25,90 euros / unidad

La Flor Dominicana Reserva Especial EL Jocko Maduro (24): 12,70 euros / unidad

La Flor Dominicana Reserva Especial EL Jocko Natural (24): 12,70 euros / unidad

La Flor Dominicana Reserva Especial Gran Robusto (24): 14,80 euros / unidad

La Flor Dominicana Reserva Especial Toro (24): 14,80 euros / unidad

La Flor Dominicana Robusto Selection (5): 14,40 euros / unidad

La Flor Dominicana Tubo Insurrecto (10): 14,90 euros / unidad

La Flor Dominicana Tubo Maceo (10): 14,90 euros / unidad

La Paz Mini Wilde Cigarillos (20): 0,39 euros / unidad

León Jimenes Connecticut N.º 5 (25): 4,50 euros / unidad

León Jimenes Connecticut Robusto (25).: 5,70 euros / unidad

León Jimenes Prestige Robusto Tubos (10): 7,20 euros / unidad

Oscar Valladares Leaf by Oscar Broadleaf Toro Ed. Limit. C(20): 19,95 euros / unidad

Poncho Cigarritos (10): 0,26 euros / unidad

Príncipes Chicos Blond 6×5 (30): 0,80 euros / unidad

Príncipes Chicos Brown 6×5 (30): 0,80 euros / unidad

Príncipes Chicos Original 6×5 (30): 0,80 euros / unidad

Príncipes Coronas Blond (25): 0,95 euros / unidad

Príncipes Coronas Blond (5): 0,95 euros / unidad

Príncipes Coronas Brown (25):0,95 euros / unidad

Príncipes Coronas Brown (5): 0,95 euros / unidad

Príncipes Coronas Original (25): 0,95 euros / unidad

Príncipes Coronas Original (5): 0,95 euros / unidad

Príncipes Coronas Original (55): 0,95 euros / unidad

Príncipes Long Filler Claro Robusto (12): 2,80 euros / unidad

Príncipes Long Filler Claro Robusto (25): 2,80 euros / unidad

Príncipes Long Filler Claro Sumo Short Robusto (25): 2,45 euros / unidad

Príncipes Long Filler Claro Toro (12): 2,85 euros / unidad

Príncipes Long Filler Claro Toro (25): 2,85 euros / unidad

Verellen Poncho (10): 0,30 euros / unidad

Cigarros y cigarritos (envase)

Agio Mehari’s Ecuador (envase de 20): 7,30 euros / envase

Agio Mehari’s Java (El Envase de 20): 7,30 euros / envase

Agio Mehari’s Red Orient (El Envase de 20): 7,30 euros / envase

Break Blue (el envase de 17): 2,90 euros / envase

Break Original (el envase de 17): 2,90 euros / envase

Break Silver (el envase de 17): 2,90 euros / envase

Clubmaster Mini Filter Iceland (El envase de 20): 4,70 euros / envase

Clubmaster Mini Blue (El envase de 20): 4,70 euros / envase

Clubmaster Mini Brown (el envase de 20): 4,70 euros / envase

Clubmaster Mini Filter Red (El envase de 20): 4,70 euros / envase

Clubmaster Mini Filter White (el envase de 20): 4,70 euros / envase

Clubmaster Mini N.º 121 Sum (El Envase de 20): 4,70 euros / envase

Clubmaster Mini Red 232 (El Envase de 20): 4,70 euros / envase

Denim Velvet Gold Filter Cigar (El envase de 17): 2,50 euros / envase

Gurkha Sampler Packs Toro Dominican Republic M (El envase de 6): 65 euros / envase

La Aurora 115 ED Humidor Toro (el envase de 30). 411 euros / envase

La Aurora Lo Mejor de La Aurora (el envase de 5). 54 euros / envase

La Aurora 1903 Edition Doble Figurado Treasure Box (el envase de 6). 123 euros / envase

La Paz Wilde Cigarillos (El Envase de 20): 9,10 euros / envase

La Paz Wilde Cigarros (El Envase de 20): 13,70 euros / envase

La Paz Wilde Miniaturas (El Envase de 20). 6,70 euros / envase

Picaduras de liar

Amsterdamer Fine Cut (40 g). 8,50 euros / unidad

Crossroad Gold Drum (75 g). 15,50 euros / unidad

Crossroad Ryo Gold (30 g). 6,60 euros / unidad

Crossroad Ryo Original (30 g). 6,60 euros / unidad

Crossroad Ryo Virginia (30 g). 6,60 euros / unidad

Picaduras de pipa