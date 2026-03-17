Hacienda publica la modificación de las tarifas de venta al público para 240 productos de marcas como Black Devil, La Aurora y Peterson, que entran en vigor esta segunda quincena de marzo
La segunda quincena de marzo de 2026 comienza con una actualización significativa en el mercado de tabacos en España. El Ministerio de Hacienda ha hecho pública la Resolución del 14 de marzo de 2026 de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, mediante la cual se establecen los nuevos precios de venta al público (PVP) para un total de 240 productos. Esta medida afecta a diversas labores, incluyendo cigarrillos, cigarros, cigarritos, así como picaduras de liar y de pipa, en las expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península y las Islas Baleares.
El sistema de fijación de precios y la carga fiscal
La modificación de estas tarifas responde al funcionamiento habitual del sector. Según explican desde la tabaquera Altadis, los precios del tabaco son fijados libremente por los fabricantes e importadores. No obstante, al tratarse de un sistema de precios comunicados, estos deben ser publicados obligatoriamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez que la resolución aparece en el diario oficial, su aplicación en los estancos es inmediata.
Es relevante destacar que el tabaco es el producto de consumo con mayor carga impositiva en España. El gravamen sobre los cigarrillos representa casi un 80% del precio final, sumando el IVA y los impuestos especiales. Con esta estructura fiscal, Hacienda persigue un doble objetivo: la recaudación pública y la reducción del consumo, en línea con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera los impuestos como la herramienta más eficaz para disminuir el número de fumadores, especialmente entre la población joven.
Evolución histórica del coste
El impacto en el bolsillo del consumidor ha sido constante en las últimas décadas. Mientras que en 1990 un paquete de cigarrillos costaba aproximadamente 0,65 euros, a principios de los años 2000 el precio ascendió a los 2,50 euros. En 2015, el coste medio se situaba en 4,45 euros, llegando a la actualidad, en 2026, donde la mayoría de las marcas oscilan en una horquilla de entre 5 y 7 euros.
Lista completa de los nuevos precios (Marzo 2026)
Cigarrillos
- Black Devil Black (20): 4,90 euros / cajetilla
- Black Devil Pink (20): 4,90 euros / cajetilla
Cigarros y cigarritos
- A. Flores GR Half Corona Corojo M(20): 0,50 euros / unidad
- A. Flores GR Half Corona Desflorado M(20): 0,50 euros / unidad
- A. Flores GR Half Corona Maduro M(20): 0,50 euros / unidad
- A. Flores GR Half Corona Sungrown M(20): 0,50 euros / unidad
- AJ. Fernandez New World Cameroon Churchill 7 x 48 C(20): 11,95 euros / unidad
- AJ. Fernandez San Lotano Requiem Gran Toro 6X60 C(20): 12,95 euros / unidad
- Gurkha Special Edition Beauty 25th Anniversary C(25): 40 euros / unidad
- Henri Wintermans Half Corona (5): 1,72 euros / unidad
- La Aurora 107 Nicaragua Robusto (20): 6,85 euros / unidad
- La Aurora 107 Nicaragua Toro (20): 7,65 euros / unidad
- La Aurora 115 Aniversario Robusto (20): 13 euros / unidad
- La Aurora 115 Aniversario Toro (20): 13,80 euros / unidad
- La Aurora 1495 15 Minutes Break Display (5): 3,05 euros / unidad
- La Aurora 1495 Sumo Short Robusto (25): 7 euros / unidad
- La Aurora 1985 Maduro Gran Toro (20): 6,70 euros / unidad
- La Aurora 1985 Maduro Robusto (20): 5,95 euros / unidad
- La Aurora ADN Dominicano Gran Toro (20): 9,20 euros / unidad
- La Aurora ADN Dominicano Robusto (20): 7,60 euros / unidad
- La Aurora Cameroon 1903 Robusto (20): 5,85 euros / unidad
- La Aurora Cameroon 1903 Sublimes Tubos (20): 5,60 euros / unidad
- La Aurora Cameroon Sumo Short Robusto Original (20): 5,60 euros / unidad
- La Aurora Connecticut 1987 Robusto (20): 5,85 euros / unidad
- La Aurora Corojo 1962 Robusto (20): 5,85 euros / unidad
- La Aurora 107 Connecticut 1987 Robusto (5): 5,85 euros / unidad
- La Aurora 107 Ecuador Belicoso (20): 8 euros / unidad
- La Aurora 107 Ecuador Gran Toro (20): 7,75 euros / unidad
- La Aurora 107 Ecuador Robusto (20): 6,50 euros / unidad
- La Aurora 107 Ecuador Sumo Short Robusto (20): 5,75 euros / unidad
- La Aurora 107 Ecuador Sumo Short Robusto (5): 5,75 euros / unidad
- La Aurora 107 Ecuador Toro (20): 7,35 euros / unidad
- La Aurora 107 Ecuador Zeppelin (20): 6,65 euros / unidad
- La Aurora 107 Nicaragua Belicoso (20): 7,95 euros / unidad
- La Aurora 107 Nicaragua Sumo Short Robusto (20): 6,25 euros / unidad
- La Aurora 107 Nicaragua Sumo Short Robusto (5): 6,25 euros / unidad
- La Aurora 107 Nicaragua Zeppelin (20): 7 euros / unidad
- La Aurora 107 USA Maduro Robusto (20): 6,45 euros / unidad
- La Aurora 107 Usa Maduro Sumo Short Robusto (5): 5,85 euros / unidad
- La Aurora 120 Aniversario Churchill (20): 10,20 euros / unidad
- La Aurora 120 Aniversario Robusto (20): 9,30 euros / unidad
- La Aurora 120 Aniversario Toro (20): 9,90 euros / unidad
- La Aurora 1495 Robusto GB (20): 7,75 euros / unidad
- La Aurora 1495 Sumo Toro GB (20): 8,40 euros / unidad
- La Aurora Cameroon 1903 Robusto (5): 5,85 euros / unidad
- La Aurora Corojo 1962 Robusto (5): 5,85 euros / unidad
- La Aurora Dominicana Robusto (10): 7,65 euros / unidad
- La Aurora Dominicana Short Robusto (10): 7,15 euros / unidad
- La Aurora Dominicana Toro (10): 8,10 euros / unidad
- La Aurora Escogidos Robusto (20): 7,60 euros / unidad
- La Aurora Escogidos Short Robusto (20): 7,30 euros / unidad
- La Aurora Escogidos Toro (20): 8 euros / unidad
- La Aurora Family Reserve Guillermo León Le (15): 18,20 euros / unidad
- La Aurora Hors Dage Toro 2022 (15): 16,70 euros / unidad
- La Aurora Maduro 1985 Robusto (5). 5,95 euros / unidad
- La Flor Dominicana Air Bender Guerrero (20): 13,50 euros / unidad
- La Flor Dominicana Air Bender Matatan (20): 13,50 euros / unidad
- La Flor Dominicana Air Bender Poderoso (20): 9,95 euros / unidad
- La Flor Dominicana Andalusian Bull (10): 31,90 euros / unidad
- La Flor Dominicana Cameroon Cabinet N.º 3 (24): 10,50 euros / unidad
- La Flor Dominicana Capítulo II (10): 19,50 euros / unidad
- La Flor Dominicana Chapters I (10): 18,95 euros / unidad
- La Flor Dominicana Chisel Selection (5): 16,25 euros / unidad
- La Flor Dominicana Colorado Oscuro N.º 4 (50): 14,70 euros / unidad
- La Flor Dominicana DL Digger Maduro (20): 18,60 euros / unidad
- La Flor Dominicana DL-660 (20): 12,50 euros / unidad
- La Flor Dominicana DL-660 Maduro (20): 12,50 euros / unidad
- La Flor Dominicana Doble Ligero 600 Natural (20): 13,50 euros / unidad
- La Flor Dominicana Doble Ligero 700 Natural (20): 14,90 euros / unidad
- La Flor Dominicana Double Ligero Robusto Tubo (10): 15,95 euros / unidad
- La Flor Dominicana Double Press Box (20): 15 euros / unidadL Granu (100): 16,60 euros / unidad
- La Flor Dominicana Solis (20): 22,20 euros / unidad
- La Flor Dominicana La Nox (10): 22,20 euros / unidad
- La Flor Dominicana La Nox (20): 22,20 euros / unidad
- La Flor Dominicana La Volcada (20): 21,50 euros / unidad
- La Flor Dominicana LG Cubano 2015 (24): 16,50 euros / unidad
- La Flor Dominicana Liger Lancero Natural (20): 14,20 euros / unidad
- La Flor Dominicana Ligero 250 Oscuro Natural (24): 10,90 euros / unidad
- La Flor Dominicana Ligero 500 Oscuro Natural (24): 14,95 euros / unidad
- La Flor Dominicana Ligero 707 (10): 20,50 euros / unidad
- La Flor Dominicana Ligero L Granu (20): 16,20 euros / unidad
- La Flor Dominicana Ligero Tubo 250 (10): 14,95 euros / unidad
- La Flor Dominicana Lito Gomez Small Batch (105): 40 euros / unidad
- La Flor Dominicana Mysterio Ligero Natural (5): 24,80 euros / unidad
- La Flor Dominicana Oro Tubo Chisel (5): 25,90 euros / unidad
- La Flor Dominicana Oro Tubo N.º 6 Maduro (5): 25,90 euros / unidad
- La Flor Dominicana Reserva Especial EL Jocko Maduro (24): 12,70 euros / unidad
- La Flor Dominicana Reserva Especial EL Jocko Natural (24): 12,70 euros / unidad
- La Flor Dominicana Reserva Especial Gran Robusto (24): 14,80 euros / unidad
- La Flor Dominicana Reserva Especial Toro (24): 14,80 euros / unidad
- La Flor Dominicana Robusto Selection (5): 14,40 euros / unidad
- La Flor Dominicana Tubo Insurrecto (10): 14,90 euros / unidad
- La Flor Dominicana Tubo Maceo (10): 14,90 euros / unidad
- La Paz Mini Wilde Cigarillos (20): 0,39 euros / unidad
- León Jimenes Connecticut N.º 5 (25): 4,50 euros / unidad
- León Jimenes Connecticut Robusto (25).: 5,70 euros / unidad
- León Jimenes Prestige Robusto Tubos (10): 7,20 euros / unidad
- Oscar Valladares Leaf by Oscar Broadleaf Toro Ed. Limit. C(20): 19,95 euros / unidad
- Poncho Cigarritos (10): 0,26 euros / unidad
- Príncipes Chicos Blond 6×5 (30): 0,80 euros / unidad
- Príncipes Chicos Brown 6×5 (30): 0,80 euros / unidad
- Príncipes Chicos Original 6×5 (30): 0,80 euros / unidad
- Príncipes Coronas Blond (25): 0,95 euros / unidad
- Príncipes Coronas Blond (5): 0,95 euros / unidad
- Príncipes Coronas Brown (25):0,95 euros / unidad
- Príncipes Coronas Brown (5): 0,95 euros / unidad
- Príncipes Coronas Original (25): 0,95 euros / unidad
- Príncipes Coronas Original (5): 0,95 euros / unidad
- Príncipes Coronas Original (55): 0,95 euros / unidad
- Príncipes Long Filler Claro Robusto (12): 2,80 euros / unidad
- Príncipes Long Filler Claro Robusto (25): 2,80 euros / unidad
- Príncipes Long Filler Claro Sumo Short Robusto (25): 2,45 euros / unidad
- Príncipes Long Filler Claro Toro (12): 2,85 euros / unidad
- Príncipes Long Filler Claro Toro (25): 2,85 euros / unidad
- Verellen Poncho (10): 0,30 euros / unidad
Cigarros y cigarritos (envase)
- Agio Mehari’s Ecuador (envase de 20): 7,30 euros / envase
- Agio Mehari’s Java (El Envase de 20): 7,30 euros / envase
- Agio Mehari’s Red Orient (El Envase de 20): 7,30 euros / envase
- Break Blue (el envase de 17): 2,90 euros / envase
- Break Original (el envase de 17): 2,90 euros / envase
- Break Silver (el envase de 17): 2,90 euros / envase
- Clubmaster Mini Filter Iceland (El envase de 20): 4,70 euros / envase
- Clubmaster Mini Blue (El envase de 20): 4,70 euros / envase
- Clubmaster Mini Brown (el envase de 20): 4,70 euros / envase
- Clubmaster Mini Filter Red (El envase de 20): 4,70 euros / envase
- Clubmaster Mini Filter White (el envase de 20): 4,70 euros / envase
- Clubmaster Mini N.º 121 Sum (El Envase de 20): 4,70 euros / envase
- Clubmaster Mini Red 232 (El Envase de 20): 4,70 euros / envase
- Denim Velvet Gold Filter Cigar (El envase de 17): 2,50 euros / envase
- Gurkha Sampler Packs Toro Dominican Republic M (El envase de 6): 65 euros / envase
- La Aurora 115 ED Humidor Toro (el envase de 30). 411 euros / envase
- La Aurora Lo Mejor de La Aurora (el envase de 5). 54 euros / envase
- La Aurora 1903 Edition Doble Figurado Treasure Box (el envase de 6). 123 euros / envase
- La Paz Wilde Cigarillos (El Envase de 20): 9,10 euros / envase
- La Paz Wilde Cigarros (El Envase de 20): 13,70 euros / envase
- La Paz Wilde Miniaturas (El Envase de 20). 6,70 euros / envase
Picaduras de liar
- Amsterdamer Fine Cut (40 g). 8,50 euros / unidad
- Crossroad Gold Drum (75 g). 15,50 euros / unidad
- Crossroad Ryo Gold (30 g). 6,60 euros / unidad
- Crossroad Ryo Original (30 g). 6,60 euros / unidad
- Crossroad Ryo Virginia (30 g). 6,60 euros / unidad
Picaduras de pipa
- Alsbo Black (50 g). 8,10 euros / unidad
- Alsbo Gold (50 g). 8,10 euros / unidad
- Alsbo Ruby (50 g). 8 euros / unidad
- Alsbo Sungold (50 g). 7,80 euros / unidad
- Amphora Full (50 g). 7,80 euros / unidad
- Amsterdamer (40 g). 4,50 euros / unidad
- Amsterdamer Bright Blend (20 g). 2,10 euros / unidad
- Amsterdamer Original Blend (20 g). 2,10 euros / unidad
- Borkum Riff Black (50 g). 8,30 euros / unidad
- Borkum Riff Bronze (50 g). 7,80 euros / unidad
- Borkum Riff Copper (50 g). 8,30 euros / unidad
- Borkum Riff Malt Bronze (200 g). 22,80 euros / unidad
- Borkum Riff Orange (50 g). 8,10 euros / unidad
- Borkum Riff Original (50 g). 7,90 euros / unidad
- Borkum Riff Ruby (50 g). 8 euros / unidad
- Borkum Riff Sungold (50 g). 8,20 euros / unidad
- Cannibal Dark Blood (180 g). 15,90 euros / unidad
- Cannibal Dark Blood (50 g). 4,50 euros / unidad
- Capstan Original Navy Cut (50 g). 11,40 euros / unidad
- Clan (50 g). 8,10 euros / unidad
- Clan Blue (50 g). 8,30 euros / unidad
- Clan Hollandia (40 g). 5,60 euros / unidad
- Colts Dutch Blend (40 g). 3,60 euros / unidad
- Colts Red (100 g). 8,30 euros / unidad
- Colts Red (20 g). 2,10 euros / unidad
- Colts Yellow (40 g). 3,60 euros / unidad
- Danske Club Black Luxury (50 g). 8,50 euros / unidad
- Erinmore Flake Lata (50 g). 11,50 euros / unidad
- Erinmore Mixture Lata (50 g). 10,50 euros / unidad
- Half & Half (50 g). 8,10 euros / unidad
- Indian Summer (50 g). 8 euros / unidad
- Kentucky Bird (50 g). 7,20 euros / unidad
- Mac Baren 7 Seas Original Blend (40 g). 3,60 euros / unidad
- Mac Baren Classic Loose Cut (50 g). 8,10 euros / unidad
- Mac Baren Golden Ambrosia (50 g). 8,30 euros / unidad
- Mac Baren Mixture (100 g). 18,50 euros / unidad
- Mac Baren Mixture (50 g). 8 euros / unidad
- Mac Baren Original Choice (100 g). 18,20 euros / unidad
- Mac Baren Original Choice (40 g). 7,80 euros / unidad
- Mac Baren Seven Seas Bright Blend (40 g). 3,60 euros / unidad
- Mr. Shisha Dosman (200 g). 16 euros / unidad
- Mr. Shisha Dosman (50 g). 4,50 euros / unidad
- Mr. Shisha Lamint Amal (200 g). 16 euros / unidad
- Mr. Shisha Lamint Amal (50 g). 4,50 euros / unidad
- Peterson 1865 Mixture (100 g). 20 euros / unidad
- Peterson Early Morning (50 g). 13 euros / unidad
- Peterson My Mixture 965 (50 g). 13 euros / unidad
- Peterson Nightcap (50 g). 13 euros / unidad
- Peterson Sherlock Holmes (50 g). 12,30 euros / unidad
- Peterson Standard Mixture (50 g). 13 euros / unidad
- Revoshi Blck-G (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Capitan Pinto (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Carmitta (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Chao Bella (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi D’App Strng (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Eskimo L (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Eskimo Loka (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Eskimo PApp (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Eskimo Polar (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Eskimo Wtrmln (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Kak dela Trshkv (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Manda (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Marbella (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Nana (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Om (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Panonino (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Qui-Oui (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Raggata (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Ragnar (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Thanks Engels (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Txele (995 g). 69,95 euros / unidad
- Revoshi Vaina (995 g). 69,95 euros / unidad
- Scaferlati Caporal (40 g). 7,80 euros / unidad
- Skandinavik Mixture (50 g). 8,20 euros / unidad
- Skandinavik Navy (50 g). 8,40 euros / unidad
- St. Bruno Ready Rubbed (50 g). 8,90 euros / unidad
- Stanwell Melange (50 g). 8,70 euros / unidad
- Stanwell Sungold (50 g). 8,70 euros / unidad
- W.O. Larsen 1864 (100 g). 19,30 euros / unidad
- W.O. Larsen Classic (100 g). 19,30 euros / unidad
- W.O. Larsen Old Fashion (100 g). 19,30 euros / unidad
- W.O. Larsen Signature (100 g). 19,30 euros / unidad