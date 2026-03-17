El presidente ucraniano propone una alianza militar con Israel basada en su experiencia combatiendo tecnología de Teherán, mientras denuncia el hallazgo de componentes rusos en ataques contra Oriente Medio.

En un movimiento diplomático de alto calibre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha tendido públicamente la mano al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La propuesta es clara: un intercambio de capacidades tecnológicas y experiencia de combate para neutralizar la amenaza de los drones y misiles fabricados por Irán, un enemigo común que une los destinos de Kiev y Jerusalén.

Un diálogo pendiente y necesario

Zelenski fue directo en una reciente entrevista con la cadena i24NEWS: «Él (Netanyahu) tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita». A pesar de que hasta ahora Israel ha mantenido una postura cauta para no entrar en conflicto directo con los intereses de Rusia, emisarios israelíes ya habrían contactado con la administración ucraniana para explorar esta conversación.

La clave: El «laboratorio» ucraniano

Ucrania posee algo de lo que Israel carece: tres años de experiencia real derribando drones kamikaze Shahed en condiciones de guerra total. Zelenski advirtió que estos aparatos no son los mismos de 2022; han sido perfeccionados y masificados gracias a la colaboración de Moscú.

El dato: Ucrania ya ha enviado equipos de expertos y drones interceptores a países como Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, además de colaborar con bases estadounidenses en Jordania.

El eje Moscú-Teherán bajo la lupa

El líder ucraniano aportó una prueba de la estrecha relación entre Rusia e Irán: se han hallado componentes de fabricación rusa en drones iraníes derribados recientemente en Oriente Medio. Según Zelenski, Rusia no solo compra drones a Irán, sino que ahora ayuda a fabricarlos y mejorarlos, utilizando el territorio ucraniano como campo de pruebas para optimizar su efectividad.

Desafío a la postura de Donald Trump

La oferta de colaboración no se limita a Israel. Zelenski también ha vuelto a ofrecer sus sistemas de defensa a Estados Unidos, a pesar del escepticismo del presidente Donald Trump.

El argumento de Kiev: Los sistemas Patriot estadounidenses son excelentes contra misiles balísticos, pero Ucrania ha desarrollado la tecnología más eficaz para detener ataques masivos de drones de bajo coste, los cuales pueden saturar y superar a las defensas tradicionales.

«Combinando estas dos fortalezas es posible cerrar el cielo sobre cualquier país», sentenció Zelenski, subrayando que la amenaza de los Shahed ya no es solo un problema europeo, sino un peligro global inminente.