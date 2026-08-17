El Partido Socialista encara la reanudación del curso político en septiembre con creciente preocupación ante los avances judiciales e informes de las fuerzas de seguridad vinculados a presuntas irregularidades en sus cuentas e ingresos pasados.
La dirección de Ferraz ultima su estrategia defensiva de cara al otoño, periodo en el que se prevé la presentación de nuevos informes policiales y resoluciones en los tribunales que analizan el origen de determinados fondos y pagos dentro del partido.
Estrategia ante el nuevo curso político
- Fiscalización y defensa de la gestión: Desde el entorno gubernamental y la dirección socialista se reitera de manera insistente que toda la contabilidad oficial del partido se encuentra auditada, registrada de forma legal y fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, descartando cualquier tipo de caja B o estructura de financiación ilegal.
- Escenario de tensión judicial: Pese a la postura de la dirección, existe inquietud sobre la repercusión mediática y el impacto político de las eventuales novedades en los juzgados a partir de septiembre, momento clave para el arranque del periodo de sesiones parlamentario.
- Presión de la oposición: Formaciones políticas de la oposición mantienen la exigencia de explicaciones y no descartan solicitar nuevas comparecencias de responsables y cargos orgánicos de la formación para fiscalizar las cuentas y los procedimientos internos de liquidación de gastos.