El Partido Socialista encara la reanudación del curso político en septiembre con creciente preocupación ante los avances judiciales e informes de las fuerzas de seguridad vinculados a presuntas irregularidades en sus cuentas e ingresos pasados.

La dirección de Ferraz ultima su estrategia defensiva de cara al otoño, periodo en el que se prevé la presentación de nuevos informes policiales y resoluciones en los tribunales que analizan el origen de determinados fondos y pagos dentro del partido.

Estrategia ante el nuevo curso político