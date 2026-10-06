El IBEX 35 cerró el martes, 6 de octubre de 2026 en 19.444,20 puntos, con una subida de 144,50 puntos (+0,75%); el máximo intradía fue 19.576,20 y el mínimo 19.395,80. (Datos: Yahoo Finance).

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En Ceuta se sigue el índice como referencia del pulso del mercado español y del clima de ahorro e inversión, variables que a medio plazo pueden influir en el coste del crédito para hogares y pymes locales.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión arrancó en 19.431,60 puntos y mantuvo un tono constructivo, apoyada en la recuperación frente al cierre previo de 19.299,70 puntos. El rango intradía —máximo en 19.576,20, mínimo en 19.395,80— refleja episodios de volatilidad, aunque el balance diario fue positivo. El avance de este martes consolida la mejora iniciada en jornadas recientes y sitúa al selectivo por encima de los niveles de cierre de comienzos de semana. (Según Yahoo Finance).

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Apertura: 19.431,60 puntos

19.431,60 puntos Máximo intradía: 19.576,20 puntos

19.576,20 puntos Mínimo intradía: 19.395,80 puntos

19.395,80 puntos Cierre: 19.444,20 puntos

19.444,20 puntos Variación: +144,50 puntos (+0,75%)

Evolución de la semana

En las cinco últimas sesiones el IBEX 35 alternó caídas y recuperaciones: cerró 19.426,20 el 30 de septiembre, retrocedió a 19.005,30 el 1 de octubre y fue recuperando terreno hasta el cierre de este martes en 19.444,20. Esa secuencia muestra un mercado que ha reaccionado a ajustes puntuales antes de retomar cierta tendencia alcista.

2026-09-30: cierre 19.426,20 (apertura 19.564,30; máx 19.718,00; mín 19.426,20)

cierre 19.426,20 (apertura 19.564,30; máx 19.718,00; mín 19.426,20) 2026-10-01: cierre 19.005,30 (apertura 19.279,70; máx 19.358,90; mín 19.005,30)

cierre 19.005,30 (apertura 19.279,70; máx 19.358,90; mín 19.005,30) 2026-10-02: cierre 19.085,30 (apertura 19.055,30; máx 19.216,60; mín 18.942,90)

cierre 19.085,30 (apertura 19.055,30; máx 19.216,60; mín 18.942,90) 2026-10-05: cierre 19.299,70 (apertura 19.158,80; máx 19.338,00; mín 19.013,00)

cierre 19.299,70 (apertura 19.158,80; máx 19.338,00; mín 19.013,00) 2026-10-06: cierre 19.444,20 (apertura 19.431,60; máx 19.576,20; mín 19.395,80)

Para los inversores y las familias de Ceuta, la relevancia de esta evolución radica en su traducción al coste del dinero y a la confianza para decisiones de inversión y consumo, especialmente en un tejido económico local en el que las pymes dependen en gran medida del crédito bancario.

Euríbor y mercados

El seguimiento del Euríbor continúa siendo clave por su vínculo directo con las hipotecas a tipo variable. Cualquier cambio en las expectativas sobre los tipos oficiales puede trasladarse al Euríbor y, con el tiempo, a las cuotas mensuales de préstamos revisables. Por eso, en Ceuta —donde parte de la demanda residencial y la actividad empresarial recurren al crédito— se observa tanto la evolución del IBEX 35 como la del indicador hipotecario para calibrar el coste financiero.

Fuente: Yahoo Finance (IBEX 35, martes 6 de octubre de 2026).

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