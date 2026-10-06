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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha sido galardonado con la Medalla de Oro del Senado, un honor que recibe en representación de la ciudad en un evento memorable.

Este reconocimiento subraya la relevancia de Ceuta en el ámbito nacional y rinde homenaje a su historia y patrimonio cultural.

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La ceremonia, repleta de simbolismo, refuerza los lazos entre Ceuta y el Senado, destacando la importancia de la ciudad en el tejido de España.