El PSOE de Ceuta ha criticado al Gobierno de la Ciudad por su actitud frente a los nuevos emplazamientos para atender a personas migrantes en situación de calle.

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Según el partido, el Gobierno local votó a favor de estos emplazamientos en el Consejo de Seguridad Nacional, pero ahora se opone en Ceuta, calificando esta postura como un bloqueo partidista.

Publicación original de Psoe de Ceuta: ver en redes sociales.

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