El PSOE ha difundido un comunicado en el que acusa a Koldo García y al exministro José Luis Ábalos de sustentar su estrategia de defensa en “mentiras y difamaciones”, después de que ambos ingresaran en prisión preventiva por la investigación judicial en curso.

En el texto, la dirección socialista lamenta el comportamiento de los implicados y reitera su petición a Ábalos para que renuncie a su acta de diputado, argumentando que su continuidad en el escaño resulta incompatible con la gravedad de la situación.

“El Partido Socialista no va a dedicar ni un minuto más a desmentir sus falsedades. Su comportamiento ha hecho daño a esta organización y sus acusaciones sin fundamento responden únicamente a una actitud defensiva que busca aliviar su responsabilidad ante la Justicia”, sostiene el comunicado hecho público por la formación.