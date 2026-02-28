La portavoz socialista, Montse Mínguez, advierte a la formación de Carles Puigdemont sobre la contradicción de alinear sus votos con Vox, partido que sostiene una agenda de ilegalización contra los independentistas.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha elevado el tono contra Junts per Catalunya tras la reciente derrota parlamentaria que supuso el rechazo al decreto ley del ‘escudo social’. La portavoz de la Ejecutiva Federal y diputada por Lleida, Montse Mínguez, ha instado a la formación independentista a realizar una «reflexión» profunda por haber votado en contra de una medida que, según los socialistas, es beneficiosa para la ciudadanía catalana.

El malestar en las filas socialistas surge al constatar que Junts fue la única fuerza independentista que unió sus votos a los del Partido Popular y Vox. Mínguez ha sido contundente al señalar la paradoja política que supone esta alianza circunstancial: «Les regalan el aplauso a los que les quieren ilegalizar», ha manifestado en una entrevista en el programa ‘Parlamento’ de RNE, en referencia a la propuesta de Vox de convocar un referéndum para prohibir los partidos secesionistas si alcanzan el Gobierno.

El conflicto entre la estrategia y la gestión territorial

El decreto ley rechazado incluía medidas de marcado carácter social, como el bono eléctrico y térmico, así como diversos beneficios destinados a los trabajadores autónomos. Mínguez ha apelado directamente a los cargos municipales de Junts —alcaldes y presidentes de Diputación—, argumentando que estos conocen de primera mano las necesidades de sus territorios y han visto cómo sus ciudadanos se quedaban sin estas ayudas debido a lo que ha calificado como «una estrategia más nacional».

Tras el anuncio de Junts el pasado otoño de romper relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la formación ha mantenido una postura de bloqueo sistemático a las iniciativas del Gobierno. Ante la pregunta de si esta tendencia se mantendrá inalterable hasta que Carles Puigdemont regrese a España, la portavoz socialista ha delegado la respuesta en la propia formación catalana, enfatizando que son ellos quienes deben rendir cuentas ante sus electores por el perjuicio ocasionado al tumbar el decreto.

Críticas cruzadas al Partido Popular

El PSOE no solo ha dirigido sus críticas hacia sus socios de investidura, sino que ha mantenido su ofensiva contra el Partido Popular. Mínguez ha recriminado al grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo su actuación en el Congreso, señalando una contradicción entre su discurso y su praxis parlamentaria: «Las preguntas que hacen el miércoles se convierten en votos en contra los jueves en los reales decretos».

Para el Ejecutivo, no existe error en su estrategia legislativa al agrupar medidas sociales y la moratoria antidesahucios en un mismo bloque. Según la portavoz, el único perjudicado por la actual fragmentación y el bloqueo parlamentario es el ciudadano, quien ve cómo iniciativas que inciden directamente en su calidad de vida no logran salir adelante por la falta de apoyos en la Cámara Baja.