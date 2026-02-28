El uso indebido de los servicios de emergencia no solo conlleva graves sanciones económicas, sino que pone en peligro vidas humanas al movilizar recursos innecesariamente

La Guardia Civil ha lanzado una campaña de concienciación para recordar a la ciudadanía la gravedad de realizar avisos falsos al 062. La institución ha sido tajante: el servicio cuenta con tecnología avanzada que permite identificar, grabar y geolocalizar cada llamada, y las consecuencias legales para los infractores son muy elevadas.

Capacidad técnica: imposible el anonimato

Lejos de la creencia de que realizar una llamada al 062 desde un móvil garantiza el anonimato, el sistema operativo de la centralita es altamente sofisticado. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y cada comunicación queda automáticamente registrada con los siguientes datos:

Identificación del interlocutor.

Grabación íntegra de la conversación.

Geolocalización precisa del punto exacto desde donde se origina la llamada.

Marco legal y cuantía de las sanciones

La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana tipifica como infracción grave el hecho de obstaculizar el funcionamiento de los servicios de emergencia. La Guardia Civil recuerda que el titular de la línea es el responsable legal del uso del dispositivo, por lo que debe extremar la precaución para evitar que menores o terceros realicen este tipo de llamadas.

Las multas se estructuran en tres tramos según la gravedad y el impacto de la falsa alerta:

Grado de la sanción Cuantía económica Grado mínimo De 601 € a 10.400 € Grado medio De 10.401 € a 20.200 € Grado máximo De 20.201 € a 30.000 €

¿Por qué es tan grave una llamada falsa?

Más allá de la sanción económica, el cuerpo subraya el impacto operativo. Movilizar patrullas, helicópteros o equipos de rescate ante una falsa alarma supone:

Desatención de emergencias reales: El recurso empleado en una mentira no puede ser utilizado para ayudar a un ciudadano que realmente se encuentra en peligro. Riesgo innecesario: Se expone a los agentes y profesionales de emergencias a situaciones de riesgo durante los traslados y actuaciones. Daños colaterales: Una llamada falsa puede derivar en riesgos adicionales para la vida o bienes de terceros, agravando las consecuencias de la movilización infundada.

La Guardia Civil apela a la responsabilidad ciudadana, recordando que el 062 es un servicio esencial diseñado exclusivamente para proteger la seguridad de todos y que cada llamada falsa tiene consecuencias directas y medibles sobre la eficacia del cuerpo.