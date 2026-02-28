La estrella argentina confirma seis conciertos en nuestro país para enero de 2027, con paradas en Valencia, Barcelona y Madrid

La música en directo ya tiene una de sus citas más esperadas para el inicio de 2027. La cantante argentina Tini ha anunciado oficialmente que su gira ‘FUTTTURA TOUR’ recorrerá España, reafirmando su estatus como una de las voces más influyentes del pop latino a nivel internacional. Madrid será uno de los epicentros de este recorrido, con dos noches consecutivas en el Movistar Arena los días 26 y 27 de enero de 2027.

El espectáculo más ambicioso de su carrera

Tras el éxito cosechado en Latinoamérica a lo largo de 2025 y 2026, donde llegó a reunir a más de 300.000 personas en Tecnópolis, Tini llega a Europa con un despliegue artístico que marca su etapa más madura. Este tour nace tras el lanzamiento de su aclamado álbum Un mechón de pelo (2024), consolidando una trayectoria repleta de éxitos como Miénteme, Cupido o La_Original.mp3.

Su vuelta a la capital busca repetir el lleno absoluto de sus anteriores visitas, esta vez con un espectáculo que promete ser el más ambicioso de su carrera hasta la fecha.

Calendario del ‘FUTTTURA TOUR’ en España

Tini ha confirmado un total de seis fechas en el territorio español, repartidas en tres de las ciudades con mayor capacidad para albergar eventos de gran formato:

Valencia (Roig Arena): 19 y 20 de enero de 2027.

19 y 20 de enero de 2027. Barcelona (Palau Sant Jordi): 22 y 23 de enero de 2027.

22 y 23 de enero de 2027. Madrid (Movistar Arena): 26 y 27 de enero de 2027.

Con esta programación, la gira refuerza el papel de España como un destino clave dentro del circuito de grandes artistas internacionales. La expectación por conseguir localidades es máxima, y aunque los detalles sobre la venta de entradas se comunicarán próximamente, se prevé una altísima demanda para las dos noches madrileñas.