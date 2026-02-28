El Tribunal de Primera Instancia de Kenitra ha dictado penas de dos meses de cárcel y una sanción económica tras las movilizaciones estudiantiles que reclamaban el aplazamiento de las pruebas académicas.

La justicia marroquí ha condenado a catorce estudiantes de la Universidad Ibn Tofail, situada en Kenitra, tras su participación en las recientes protestas organizadas para exigir un aplazamiento de los exámenes universitarios. El fallo, emitido por el Tribunal de Primera Instancia, impone a cada uno de los implicados una pena de dos meses de prisión y una multa de 500 dirhams, equivalentes a unos 46 euros.

El caso ha afectado a un grupo heterogéneo de alumnos, entre los que se encuentran tres mujeres. Según la resolución judicial, la sentencia se aplica tanto a los diez estudiantes que permanecían en libertad provisional durante el proceso, como a los otros cuatro que se encontraban detenidos desde el inicio de las diligencias.

Reacción de la comunidad estudiantil

La sentencia ha sido recibida con firmeza por parte de la Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes en Kenitra. A través de un comunicado oficial, el sindicato ha manifestado su rechazo absoluto a este veredicto, calificando el proceso judicial de «parcial» y tratándolo de «simulacro de juicio».

Desde la organización estudiantil defienden la legitimidad de las movilizaciones, vinculando las reivindicaciones de sus compañeros con un «claro compromiso con una lucha estudiantil legítima a favor de las universidades públicas y sus logros históricos». Asimismo, han aprovechado la ocasión para elevar una petición pública instando a la «liberación inmediata de los presos políticos» y exigiendo la retirada total de los cargos que pesan tanto sobre los estudiantes condenados como sobre el resto de activistas vinculados a este conflicto académico.

Por el momento, no se han anunciado nuevas medidas tras la confirmación de las penas, mientras que el sector universitario en Kenitra permanece bajo la atención de los colectivos sociales tras este episodio de judicialización de las protestas estudiantiles.