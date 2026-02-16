El PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la última reforma del Reglamento del Senado de España al considerar que introduce cambios que vulneran la Constitución y la legislación vigente, entre ellos la posibilidad de plantear conflictos de atribuciones por demoras legislativas del Congreso sin que ese supuesto esté contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

La formación socialista anunció este lunes la interposición del recurso ante el alto tribunal contra la modificación aprobada el pasado noviembre por el pleno del Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta.

Cuatro motivos de impugnación

Uno de los principales argumentos del recurso se centra en la introducción, a través del nuevo artículo 108.6 del Reglamento, de la “demora legislativa” del Congreso como causa para plantear conflictos de atribuciones entre cámaras. Según el PSOE, esta modificación amplía los supuestos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que tiene rango superior, y supone además una invasión de la autonomía del Congreso de los Diputados.

El segundo motivo alude al procedimiento de aprobación de la reforma. Los socialistas sostienen que durante la fase de ponencia se introdujeron correcciones técnicas que en realidad equivalían a quince enmiendas fuera de plazo, por lo que no habrían sido debatidas previamente en el pleno.

La tercera objeción se refiere a la posibilidad, vigente desde noviembre, de que una comisión del Senado pueda convertir en ley un texto procedente del Congreso que no haya sido votado por el pleno si se rechazan las enmiendas o vetos y ningún grupo solicita su elevación. El PSOE considera que esta fórmula contradice el artículo 75.2 de la Constitución y otros puntos del propio Reglamento de la Cámara Alta.

El cuarto argumento apunta al llamado “veto presunto”. La reforma equipara el rechazo de un texto por mayoría absoluta del pleno a la aprobación formal de un veto, como recoge el artículo 90 de la Constitución. Para los socialistas, esta interpretación no se ajusta a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, que limita las discrepancias entre ambas cámaras.

Tercer recurso en la legislatura

Los artículos impugnados del Reglamento son los 107.3, 108.6, 116.3, 122, 126 ter.1, 129.5, 143.2 y 143.5. Se trata del tercer recurso de inconstitucionalidad que el PSOE presenta en esta legislatura contra reformas del Reglamento del Senado.

El primero, interpuesto en 2023 contra la modificación que permitió retrasar hasta dos meses la tramitación de la ley de amnistía, concluyó con una sentencia de inconstitucionalidad en marzo de 2025. El segundo, relativo a otra reforma sobre la tramitación urgente de leyes procedentes del Congreso, fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el pasado noviembre.

Con esta nueva impugnación, los socialistas reabren el pulso jurídico y político con la mayoría del Senado en torno a los cambios introducidos en el funcionamiento de la Cámara Alta y su relación con el Congreso.