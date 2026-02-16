El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este lunes el nuevo fondo soberano “España Crece”, un instrumento con el que el Ejecutivo pretende tomar el relevo de los programas europeos Next Generation EU y movilizar hasta 120.000 millones de euros en inversión en sectores estratégicos.

El fondo contará con una dotación inicial de 10.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, con la intención de atraer capital privado nacional e internacional para multiplicar su impacto financiero. El objetivo es canalizar recursos hacia ámbitos como vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, industrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento y seguridad.

Continuidad a la inversión tras los fondos europeos

Con el despliegue de los fondos europeos previsto hasta finales de este año, el Ejecutivo busca asegurar la continuidad de la inversión pública y privada más allá de 2026 mediante este nuevo vehículo financiero. El fondo estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que coinvertirá con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital.

La estrategia pasa por priorizar proyectos que impulsen la productividad de la economía española y refuercen sectores considerados clave para la transformación del modelo productivo.

Críticas de la oposición

Aunque todavía no se han detallado todos los aspectos del fondo, el Partido Popular ha cuestionado la iniciativa y la ha calificado de “humo y propaganda”. Desde la formación han advertido de que el Gobierno podría utilizar este instrumento para entrar en el accionariado de determinadas empresas, una posibilidad que el Ejecutivo no ha concretado por ahora.

La presentación oficial del fondo por parte de Sánchez marcará el inicio de una nueva etapa en la política económica del Gobierno, orientada a mantener el impulso inversor una vez finalicen los programas extraordinarios de financiación europea.