El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el nuevo fondo soberano impulsado por el Ejecutivo pretende movilizar 23.000 millones de euros para financiar la construcción de hasta 15.000 viviendas asequibles anuales. El vehículo inversor, denominado España crece, estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se nutrirá de recursos procedentes del plan europeo de recuperación.

Según ha detallado el Gobierno, el fondo contará inicialmente con 10.500 millones de euros en préstamos no utilizados del Plan de Recuperación europeo, a los que se sumarán 2.800 millones adicionales en transferencias no reembolsables. El Ejecutivo confía en que ese capital pueda multiplicarse mediante instrumentos de deuda hasta alcanzar los 60.000 millones de euros y, posteriormente, duplicarse hasta los 120.000 millones con la participación del sector privado.

La vivienda será uno de los tres ejes de inversión del fondo, junto con la mejora de la competitividad empresarial y la transición energética. Parte de los recursos se canalizarán a través del ICO para aportar el capital necesario en proyectos de vivienda en alquiler a precios asequibles.

El instrumento busca además dar salida a fondos europeos que debían reciclarse antes de 2026 para no caducar y reforzar la capacidad inversora del Ejecutivo en un contexto de prórroga presupuestaria. La presentación del fondo estaba prevista inicialmente para el 19 de enero, pero el accidente ferroviario ocurrido el día anterior en Adamuz obligó a aplazar el acto.

El nuevo fondo soberano español nace como una figura poco habitual en comparación con otros existentes en el mundo, que suelen estar vinculados a países exportadores de materias primas como Noruega o los países del Golfo. En este caso, el Gobierno apuesta por el uso de deuda para amplificar su impacto inversor.

Desde la oposición, el Partido Popular ha criticado la iniciativa al considerar que se trata más de un refuerzo del ICO que de un fondo soberano real. El vicesecretario económico de la formación, Alberto Nadal, sostuvo recientemente que el Ejecutivo busca “maquillar” la ejecución del plan de recuperación europeo. El Gobierno, por su parte, defiende que la herramienta permitirá mantener el impulso inversor cuando finalice el mecanismo europeo de recuperación a lo largo de este año.