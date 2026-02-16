La exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera ha asegurado que el exministro José Luis Ábalos ejercía una gran influencia dentro del Ejecutivo y que sus decisiones apenas eran cuestionadas. “Ábalos mandaba muchísimo en el Gobierno. Nadie le cuestionaba nada”, afirmó en su primera entrevista tras ser imputada en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos.

Durante la conversación, la también expresidenta de Adif defendió su actuación al frente de la administración ferroviaria y negó haber cometido irregularidades. Pardo de Vera sostuvo que siempre actuó conforme a la legalidad y que colaborará con la Justicia para esclarecer los hechos.

En ese contexto, relató un episodio en el que, según explicó, un contratista intentó sobornarla durante una reunión en su despacho. “Un contratista me intentó corromper una vez y lo eché del despacho”, aseguró, sin aportar más detalles sobre la identidad del empresario ni el momento exacto en que se produjo el intento de soborno. La exresponsable de Transportes subrayó que rechazó de inmediato la propuesta y que nunca ha aceptado presiones de ese tipo.

Pardo de Vera también se refirió al funcionamiento interno del Gobierno de España durante su etapa en el cargo. En su relato, describió a Ábalos como una figura con gran capacidad de decisión dentro del Ministerio y con un peso político relevante en el conjunto del Ejecutivo.

La entrevista se produce en un momento clave para la exdirigente, que afronta su imputación en la investigación judicial sobre adjudicaciones de obra pública y contratos vinculados al ámbito de Transportes. Pardo de Vera insiste en que su gestión fue “técnica y transparente” y que confía en que el proceso judicial permitirá aclarar su actuación.

Por su parte, el entorno de Ábalos ha rechazado las afirmaciones sobre su supuesta influencia desmedida en el Gobierno y mantiene que las decisiones se adoptaban de forma colegiada dentro del Ejecutivo. El caso continúa en fase de instrucción y podría derivar en nuevas declaraciones y diligencias en las próximas semanas.