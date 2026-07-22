El presentador de Mediaset y los colaboradores del programa de Cuatro analizan las polémicas declaraciones del creador de contenido, cuyo canal de YouTube ha sido cerrado según se informó en directo.

La victoria de la selección española en la final del Mundial 2026 frente al combinado de Argentina ha desencadenado una serie de reacciones internacionales. Tras el triunfo del equipo español en un choque marcado por la tensión y por episodios de agresiones registrados tanto en el terreno de juego como fuera de él, se han sucedido las críticas hacia la Selección desde el país sudamericano. Entre las manifestaciones vertidas destaca la controversia generada por el ‘youtuber’ argentino Tomás Rebord, quien difundió una serie de descalificativos dirigidos a la población española a través de su canal en la plataforma de vídeos.

Las declaraciones del creador de contenido fueron reproducidas y analizadas este martes 21 de julio en el programa de Cuatro ‘En boca de todos’. Durante la emisión en directo del espacio de Mediaset España, se mostraron las palabras emitidas por Rebord en su canal de YouTube, en las que afirmaba: «Hay que boludearlos, hay que tratarlos de estúpidos porque los españoles son estúpidos… Saben que son tontos y nosotros como nacionalidad, somos aquellos que les recordamos que son tontos, sois gilipollas…».

"Rebord"



Por esta teoría previa al choque con España: "A los españoles hay que boludearlos, a los españoles hay que tratarlos de estúpidos, porque los españoles son estúpidos…". https://t.co/D7je2HJhgL pic.twitter.com/1SikmJwquk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 16, 2026

La difusión de estos mensajes motivó el debate entre los integrantes del equipo de colaboradores del formato televisivo. La abogada y tertuliana Bárbara Royo expuso su punto de vista sobre las afirmaciones del ‘youtuber’ señalando: «Como sociedad, desde el punto de vista que tiene este hombre y viendo que se está empobreciendo nuestro país… Como sociedad, somos gilipollas, sí». Por su parte, el colaborador Fernando Carrera rechazó las descalificaciones expresando: «Mientras que esta panda de subnormales, personas como este tipo que se creen que son alguien por tener un micro… El bullying planetario se lo tendríamos que hacer a él».

El cierre de la controversia en el plató corrió a cargo del presentador del espacio, Nacho Abad, quien dirigió un mensaje explícito al creador de contenido argentino en respuesta a sus insultos: «Querido Tomás, se nota que estás en forma, tienes que correr bastante porque la inteligencia no te atrapa». Minutos después de esta intervención, la periodista Patricia Cerezo informó en directo durante la emisión del programa sobre la clausura y cierre de la cuenta de YouTube de Tomás Rebord.