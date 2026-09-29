El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla se vistió de gala para recibir a la selección española en un ambiente de celebración. Los minutos previos al partido se convirtieron en un homenaje a los campeones del mundo, destacando el emocionante momento en que la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana Macarena interpretó el himno de España en directo, mientras los futbolistas esperaban sobre el césped.

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El estadio también rindió homenaje a la victoria mundialista de España en Estados Unidos con un gran tifo titulado «Reyes del Mundo». Esta imagen no solo recordaba el triunfo deportivo, sino que también rendía tributo a Sevilla, destacando su papel histórico como centro neurálgico del comercio con el Nuevo Mundo. Elementos como el Guadalquivir, los monumentos y la gente de Sevilla fueron parte de esta puesta en escena.

Otro de los momentos destacados de la previa fue la aparición de Jesús Navas, campeón del mundo andaluz de 2010, quien llevó la Copa hasta el terreno de juego. Su presencia fue recibida con cariño por el público del Pizjuán, que lo conoce bien. El emotivo abrazo entre Navas y Rodrigo, capitán de España, al entregar el trofeo, unió a dos generaciones de campeones del mundo.

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Antes del inicio del partido, el ambiente se calentó con un espectáculo de color y música. Un DJ y un animador interactuaron con el público, preparando el terreno para el tifo, la Copa y el himno. La afición sevillana respondió con entusiasmo a cada momento, demostrando su deseo de celebrar a la selección española.