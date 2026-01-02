La Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Caído y Virgen de la Amargura impulsa una emotiva iniciativa solidaria con la que pretende involucrar a la afición ceutí y a toda la ciudad en una acción cargada de simbolismo y compromiso social.

La propuesta tendrá lugar durante el encuentro de la Liga Hypermotion que disputarán la AD Ceuta y el FC Andorra el próximo domingo 4 de enero, a partir de las 16:15 horas, en el estadio Alfonso Murube. Coincidiendo con el descanso del partido, se llevará a cabo un lanzamiento solidario de peluches, una iniciativa ya consolidada en numerosos estadios de fútbol de todo el país y que ahora llega a Ceuta.

El objetivo de la campaña es recoger peluches nuevos o en perfecto estado que posteriormente serán entregados a la guardería infantil San Ildefonso, a las Adoratrices y a diversos centros de menores de la ciudad, con el propósito de llevar un gesto de ilusión y cercanía a niños y niñas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Según ha informado la organización, el lanzamiento se realizará de manera ordenada durante el descanso del encuentro, una vez finalice la cuenta atrás que se mostrará en el videomarcador del estadio, garantizando así la seguridad de los asistentes y el correcto desarrollo del evento.

Desde la organización se recuerda que únicamente se podrán lanzar peluches blandos, sin piezas duras ni elementos plásticos rígidos, con el fin de evitar cualquier riesgo sobre el terreno de juego. Aquellos objetos que no cumplan con estos requisitos podrán ser retirados en los accesos al estadio.

La participación estará abierta a los aficionados desde cualquier grada del Alfonso Murube, mientras que un equipo de voluntarios se encargará de recoger rápidamente los peluches del césped para no interferir en la reanudación del partido.

La Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Caído y Virgen de la Amargura ha querido agradecer expresamente la implicación de todos sus componentes, así como el apoyo de la afición ceutí y su compromiso con esta causa solidaria.

Esta acción se suma a una tradición cada vez más presente en el fútbol español, donde clubes y colectivos aprovechan la visibilidad de los encuentros deportivos para promover valores de solidaridad y responsabilidad social, especialmente en fechas cercanas a la Navidad.

Con este lanzamiento benéfico de peluches, Ceuta demuestra una vez más su compromiso con los más pequeños y refuerza el mensaje de que el regreso de la competición tras el parón navideño puede ir acompañado de esperanza, unión y generosidad desde las gradas del Alfonso Murube.