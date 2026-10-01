El desglose detallado con las fechas, horas y duraciones de los intentos de comunicación del presidente ceutí forma parte ya de la causa que instruye la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional.

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CEUTA.— Diez llamadas telefónicas registradas y apenas diez minutos de conversación efectiva. Ese es el balance del fallido intento de comunicación directa entre la Presidencia de Ceuta y el Gobierno de la Nación en los días previos a la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. La cronología exacta de estas llamadas, aportada por el presidente autonómico, Juan Vivas, durante su declaración testifical en la Audiencia Nacional, está ya en manos de la magistrada María Tardón para ser incorporada a la investigación judicial.

Los registros telefónicos, dirigidos al director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, muestran un seguimiento minuto a minuto del paulatino clima de tensión que se vivía en la frontera antes de que la crisis se desbordara por completo.

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Cronología de los intentos de comunicación con Moncloa

El detalle de la actividad telefónica evidencia el progresivo aislamiento institucional denunciado por el Ejecutivo ceutí a medida que la presión migratoria aumentaba en el litoral:

27 de julio (5 llamadas): La primera llamada se efectúa a las 08:39 horas y dura seis minutos. En ella, Vivas informa a Diego Rubio de los primeros indicios de la crisis. A las 13:07 horas se registra un segundo contacto de tres minutos para alertar del incremento constante de personas tratando de cruzar a nado. Rubio traslada que el asunto «se está trabajando» pero pide más tiempo. A las 20:58 horas se efectúan tres llamadas consecutivas desde Ceuta que no obtienen respuesta alguna.

La primera llamada se efectúa a las 08:39 horas y dura seis minutos. En ella, Vivas informa a Diego Rubio de los primeros indicios de la crisis. A las 13:07 horas se registra un segundo contacto de tres minutos para alertar del incremento constante de personas tratando de cruzar a nado. Rubio traslada que el asunto «se está trabajando» pero pide más tiempo. A las 20:58 horas se efectúan tres llamadas consecutivas desde Ceuta que no obtienen respuesta alguna. 28 de julio (4 llamadas): En un intervalo de apenas cuatro minutos —a las 08:12, dos a las 08:13 y una a las 08:16 horas— Vivas vuelve a intentar contactar de forma insistente con el Gabinete de Moncloa. Ninguna de las cuatro llamadas es atendida.

En un intervalo de apenas cuatro minutos —a las 08:12, dos a las 08:13 y una a las 08:16 horas— Vivas vuelve a intentar contactar de forma insistente con el Gabinete de Moncloa. Ninguna de las cuatro llamadas es atendida. 30 de julio (1 llamada): La última comunicación, de tan solo un minuto de duración, se produce a las 11:17 horas, cuando la entrada masiva ya se estaba consumando en la ciudad autónoma.

Un distanciamiento que acabó en plantón institucional

No fue hasta horas después de ese último contacto de un minuto, y con la crisis ya en pleno apogeo, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, telefoneó personalmente a Juan Vivas para anunciar su desplazamiento a Ceuta 24 horas más tarde.

Aquel episodio culminó con un evidente distanciamiento político cuando el presidente ceutí rehusó comparecer conjuntamente con Sánchez en la rueda de prensa posterior a su llegada, rechazando escenificar una unidad institucional tras los repetidos desplantes y alertas desatendidas durante los días previos a la crisis.