La Guardia Civil, la Policía Nacional y el Gobierno local aclaran que no existen pasadizos subterráneos conectados con Marruecos para la entrada de personas, desarticulando la desinformación difundida en redes.

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CEUTA.– La difusión masiva en redes sociales de una fotografía que presuntamente mostraba a un agente de la Guardia Civil dentro de una galería subterránea ha generado una ola de desinformación en los últimos días. El contenido viral, acompañado de mensajes que afirmaban el hallazgo de “nuevos túneles por donde no paraban de entrar inmigrantes”, ha sido tajantemente desmentido por las autoridades y por plataformas de verificación como Maldita.es y Newtral: se trata de un bulo elaborado con imágenes creadas mediante Inteligencia Artificial (IA).

Las pruebas del engaño: marcas de agua y uniformes falsos

Los análisis de verificación técnica realizados sobre la imagen confirmaron la presencia de SynthID, una marca de agua desarrollada por Google para identificar contenido sintético generado por modelos de IA.

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Por su parte, la Guardia Civil ha sido contundente al ser consultada sobre el origen de la publicación: “Es falso totalmente”, han asegurado fuentes del instituto armado, confirmando que nunca han difundido dicha imagen ni información alguna sobre supuestos pasos subterráneos utilizados para el tráfico de personas. Las mismas fuentes señalaron irregularidades evidentes en la propia imagen, como incorrecciones en la uniformidad del supuesto agente, especialmente en el diseño de la gorra, que no corresponde con la reglamentaria.

Galerías mineras sin conexión con Marruecos

El origen de la confusión o manipulación podría situarse en las actuaciones llevadas a cabo el pasado 24 de septiembre por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Ceuta. Tras la entrada registrada a finales de julio, los bomberos localizaron signos de ocupación en unas antiguas galerías de minas ubicadas entre la playa del Sarchal y el antiguo Cuartel de la Reina, las cuales se encontraban desiertas en el momento de la inspección.

Sin embargo, desde el Servicio de Patrimonio y el Gobierno de Ceuta se ha recalcado que estas infraestructuras no son «túneles», sino antiguas galerías mineras subterráneas aisladas. Las autoridades de Patrimonio han precisado que estas cavidades no están conectadas entre sí y, lo más importante, no conectan en ningún caso con territorio marroquí.

Investigaciones abiertas y antecedentes por narcotráfico

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil reiteran que a día de hoy no existe constancia ni registros oficiales de que se hayan utilizado vías subterráneas para la entrada irregular de personas en la ciudad autónoma, si bien mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cualquier uso de pasajes o cavidades en la zona.

Las fuerzas de seguridad recuerdan que los antecedentes de túneles clandestinos hallados en la ciudad —como los intervenidos en operaciones policiales en febrero de 2025 y marzo de 2026— estaban vinculados exclusivamente a redes del narcotráfico, sin que en ninguno de esos operativos se detectara su uso para el tráfico o introducción de personas migrantes.