El sustituto de Miguel Ángel Pérez Triano apela a su condición de «caballa e inmigrante de ida y vuelta» y promete trabajar de inmediato con el presidente Juan Vivas para devolver la normalidad a la ciudad.

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CEUTA.— Tras su nombramiento oficial en el Consejo de Ministros, David de la Encina ha ofrecido su primera comparecencia pública como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta en sustitución de Miguel Ángel Pérez Triano. Ante la falta de un acto formal de toma de posesión —que se celebrará cuando la coyuntura lo permita—, el nuevo representante del Ejecutivo central ha marcado las líneas prioritarias de su mandato bajo una premisa clara: «No son tiempos de palabras, sino de hechos».

Definiéndose a sí mismo como un «inmigrante de ida y vuelta» por sus raíces ceutíes y su trayectoria profesional fuera de la ciudad, De la Encina ha asegurado que asume el encargo con la meta de garantizar los derechos básicos de la ciudadanía y restablecer la cotidianeidad tras la crisis migratoria registrada a finales de julio. Asimismo, ha dedicado palabras de reconocimiento a su antecesor en el cargo.

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Experiencia en gestión de crisis y llamada a la unidad

Durante su intervención, De la Encina ha evocado su trayectoria como alcalde de El Puerto de Santa María y su gestión como diputado provincial de Servicios Sociales en Cádiz durante los meses más complejos de la pandemia de la COVID-19, subrayando que cuenta con bagaje para afrontar escenarios de elevada complejidad.

«Vengo a luchar para que los ceutíes recuperemos el clima, el estado de ánimo y la unidad que siempre ha sido la seña de identidad de esta tierra», ha afirmado el delegado, admitiendo que no dispondrá de «ni 100 días ni 24 horas de cortesía» para empezar a ofrecer resultados tangibles.

Diálogo con Juan Vivas frente a las «soluciones milagrosas»

En su discurso, el nuevo delegado ha advertido contra aquellos discursos que promueven «soluciones milagrosas que lo único que hacen es enfangar el terreno», en referencia implícita a las críticas de la oposición, aunque ha enfatizado su compromiso con la cooperación institucional. En este sentido, ha revelado que la primera persona a la que telefoneó tras su designación fue al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, a quien ha calificado de «amigo y colaborador absolutamente necesario» para coordinar las actuaciones entre ambas administraciones.

De la Encina ha concluido su comparecencia confesando que, frente a quienes le han preguntado si asumir la Delegación en este momento crítico era un acto de temeridad, responde con «amor por las raíces y una enorme confianza en la recuperación de Ceuta».