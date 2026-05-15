Madrid celebra este viernes 15 de mayo la festividad de San Isidro, una jornada marcada por los planes tradicionales, el ocio y también las compras. Aunque se trata de un festivo local en la capital, muchos centros comerciales y grandes cadenas mantienen sus puertas abiertas.

La mayoría de complejos comerciales de la Comunidad de Madrid funcionarán hoy con normalidad o con ligeros ajustes de horario. Entre ellos se encuentran La Vaguada, Islazul, Xanadú, Plaza Río 2, Príncipe Pío, Plenilunio y Gran Plaza 2. En estos espacios también abrirán restaurantes, cafeterías, cines y zonas de ocio.

El Corte Inglés abrirá la mayoría de sus centros en Madrid, generalmente entre las 10:00 y las 22:00 horas, aunque algunos establecimientos pueden adaptar su horario por el festivo.

Las tiendas de Zara también permanecerán abiertas en muchos puntos de la capital, tanto en calles comerciales como en centros comerciales. El horario puede variar según la ubicación, especialmente en zonas turísticas o locales de menor tamaño. Otras marcas de Inditex, como Pull&Bear, Bershka, Stradivarius o Massimo Dutti, también abrirán en numerosos establecimientos.

Por su parte, H&M, Mango y Primark mantendrán abiertas buena parte de sus tiendas, especialmente las situadas en centros comerciales y zonas de gran afluencia. Algunas podrían aplicar horario especial.

Ikea también abrirá sus tiendas en Madrid y la Comunidad, normalmente de 10:00 a 22:00 horas. No obstante, locales más pequeños, como el de Goya, podrían contar con horario reducido.

En el caso de MediaMarkt, la apertura dependerá de cada tienda. En Madrid capital es habitual que funcione con horario de festivo, entre las 11:00 y las 21:00 horas, mientras que en municipios cercanos puede mantener horarios más amplios.

Como cada festivo, se recomienda comprobar el horario concreto de cada tienda antes de desplazarse, ya que puede variar según el centro, la franquicia o el municipio.