Madrid celebra este 15 de mayo la festividad de San Isidro, una de sus citas más castizas. Entre rosquillas, chotis, mantones y trajes tradicionales, hay un detalle que nunca pasa desapercibido: los claveles que llevan las chulapas en la cabeza.

Estas flores no son solo un adorno. Según la tradición, los claveles de chulapa tienen un significado concreto y funcionaban como un pequeño código social, especialmente relacionado con el estado civil de la mujer que los llevaba.

El código tradicional de los claveles es el siguiente: un clavel rosa indica que quien lo lleva suele ser una niña; dos claveles blancos significan que la mujer está soltera; un clavel blanco y uno rojo señalan que está comprometida o tiene novio; dos claveles rojos indican que está casada; y dos claveles rojos con uno blanco representan a una mujer viuda.

Aunque hoy esta simbología ha perdido parte de su uso original, sigue formando parte del encanto del traje de chulapa y de la identidad popular madrileña. En sus orígenes, este código ayudaba a los chulapos a saber a quién podían cortejar durante las fiestas.

Los claveles suelen colocarse en el pelo, normalmente hacia la parte delantera de la cabeza y sujetos con horquillas. Después, se cubren parcialmente con el pañuelo blanco o mantilla que acompaña al traje tradicional. Si se llevan dos flores, lo habitual es que queden ligeramente ladeadas.

El traje de chulapa, por su parte, suele incluir vestido chiné, falda larga ajustada a la cadera, mangas de farol, mantón o pañuelo y zapatos de tacón negros. Es una vestimenta con raíces en los siglos XVIII y XIX que se ha mantenido como uno de los grandes símbolos de Madrid.

Además de San Isidro, los claveles y el traje de chulapa también pueden verse en otras fiestas castizas de la capital, como San Antonio de la Florida, San Cayetano, San Lorenzo o la Virgen de la Paloma.