Los Los Angeles Lakers se encuentran en una encrucijada tan histórica como inesperada. Mientras el equipo se consolida en la tercera plaza de la Conferencia Oeste tras encadenar cuatro victorias consecutivas, una estadística empieza a sobrevolar el Crypto.com Arena: el equipo parece fluir con mayor naturalidad cuando LeBron James no está en pista.

La dictadura de los datos

A sus 41 años, el nivel individual de James sigue siendo un desafío a la lógica (promedia 21 puntos, 5.6 rebotes y 7 asistencias), pero el balance colectivo cuenta una historia distinta:

Sin LeBron: Los Lakers han ganado 14 de los 21 partidos en los que el «6» ha estado ausente.

Los Lakers han ganado 14 de los 21 partidos en los que el «6» ha estado ausente. El factor Doncic: Desde la llegada de Luka Doncic en febrero de 2025, el esloveno ha tomado las riendas con números de MVP (33 puntos por noche), formando una dupla letal con Austin Reaves (24 puntos).

El problema, según apuntan los analistas, es que la jerarquía de LeBron ralentiza la circulación y obliga a Doncic y Reaves a modificar los espacios que generan cuando juegan solos. El propio JJ Redick lo dejó caer tras la victoria ante los Bulls: «LeBron entiende la importancia de que Luka y Austin tengan más tiempo el balón».

Tensión en los despachos y aroma a despedida

La situación extradeportiva no ayuda a calmar las aguas. La relación entre James y la directiva parece estar en su punto más bajo después de que la franquicia no mostrara interés en renovarle el pasado verano, forzando al jugador a ejecutar su player option de 50 millones de dólares.

Los rumores de una salida hacia Cleveland al finalizar la temporada cobran fuerza. El escenario de un «último baile» en su Akron natal, junto a su hijo Bronny y compartiendo pista con Donovan Mitchell y James Harden, parece el cierre perfecto para su carrera.