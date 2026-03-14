Las autoridades locales y la Policía Nacional se encuentran investigando un grave episodio de violencia juvenil ocurrido el pasado 6 de marzo. La víctima, una joven de apenas 13 años, fue atacada por un grupo de cinco menores, en un incidente que fue grabado y posteriormente difundido en plataformas digitales.

Detalles de la agresión

Según consta en la denuncia presentada por los progenitores de la menor, el ataque fue ejecutado por cuatro chicas y un chico, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 14 años. El testimonio de la víctima y las pruebas recabadas describen una agresión violenta que incluyó:

Golpes múltiples: Puñetazos y patadas en diversas partes del cuerpo.

Puñetazos y patadas en diversas partes del cuerpo. Violencia física extrema: La menor denunció que llegaron a arrancarle varios mechones de pelo.

La menor denunció que llegaron a arrancarle varios mechones de pelo. Difusión en redes: El ataque fue registrado en vídeo por los propios implicados o testigos, convirtiéndose en una pieza clave para la investigación.

El parte médico y la respuesta policial

Tras el incidente, la joven fue trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia. El parte médico, que acredita las lesiones sufridas, ha sido fundamental para sustentar la denuncia ante las autoridades.

Gracias a la rápida circulación de las imágenes en redes sociales, la Policía Nacional ha logrado identificar plenamente a los cinco implicados. Durante las últimas horas, los agentes han procedido a tomar declaración a los menores involucrados para esclarecer las responsabilidades correspondientes.