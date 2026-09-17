El presidente de la Federación, Rafael Louzán, confirma la ampliación del contrato del técnico riojano, que situará sus emolumentos en el ‘top-10’ mundial y asegurará su continuidad al frente de la selección española en el Mundial de 2030

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se encuentra ultimando la extensión del contrato del seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Según ha confirmado este miércoles el presidente del estamento federativo, Rafael Louzán, la ampliación contractual del técnico de Haro no solo mejorará de manera sustancial sus condiciones económicas para situarlo entre los diez entrenadores nacionales mejor pagados del panorama internacional, sino que prolongará su vínculo con el combinado español más allá del año 2030. Con este movimiento, la federación garantiza la continuidad del técnico que liderará al equipo nacional durante la Copa del Mundo de 2030, cita que España organizará conjuntamente con Marruecos y Portugal y en la que la Selección defenderá el título mundial.

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Una mejora contractual para consolidar la estabilidad de la Selección

El anuncio sobre el futuro del banquillo de la Roja se ha producido en el marco de la celebración de la nueva edición del World Football Summit. Durante su intervención en el foro futbolístico, el mandatario gallego Rafael Louzán reveló el estado de las negociaciones con el entrenador riojano, cuya vinculación previa se extendía hasta la finalización de la Eurocopa de 2028.

El presidente de la RFEF argumentó la necesidad de adaptar las condiciones salariales del técnico a la altura de su rendimiento al frente del equipo nacional: «El público español le quiere y le admira. Le ofrecí la posibilidad de ampliar y mejorar su contrato, como era lógico, porque no estaba en el top-10 de los mejores pagados. Y lo va a estar. Estamos rematando el acuerdo para que esté unos cuantos años más», aseveró Louzán durante el evento.

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Sin precisar el año exacto de finalización del nuevo documento contractual, el máximo dirigente federativo sí avanzó los plazos temporales con los que trabaja la institución para dar continuidad al proyecto deportivo: «Estamos ahí rematando la operación, quizá algo más de 2030. Estabilidad y confianza. Lo vamos a llevar más allá del 2030», añadió respecto a las pistas sobre la extensión del acuerdo.

El aval de los títulos y la proyección hacia el Mundial de 2030

Desde su llegada al cargo a finales del año 2022, el trabajo de Luis de la Fuente ha sido respaldado por la consecución de los principales torneos internacionales. A este respecto, Rafael Louzán definió al preparador de Haro como «el mejor seleccionador de la historia por los títulos que le avalan», en referencia a un palmarés al frente del banquillo español que incluye un Mundial, una Eurocopa y una Nations League.

Asimismo, el dirigente de la RFEF subrayó los factores cualitativos que han llevado a la junta directiva a apostar por su renovación a largo plazo, destacando su «personalidad, trabajo y eficacia», además de la «estabilidad y confianza» que el técnico ha aportado a la estructura de la selección nacional.

Con el acuerdo para su renovación prácticamente ultimado, De la Fuente continuará capitaneando la planificación deportiva del combinado absoluto en los próximos compromisos internacionales. El preparador será así el encargado de dirigir a la Selección española en la cita mundialista de 2030, que albergarán de manera conjunta España, Portugal y Marruecos, un torneo en el que el combinado nacional acudirá en condición de defensor del campeonato.