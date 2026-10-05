Desde MDyC Ceuta se recuerda que no fue hasta el pasado 25 de septiembre cuando se declaró oficialmente la nulidad del procedimiento selectivo para las tres plazas de Experto en Medio Forestal de OBIMASA.

MDyC Ceuta añade que «el resto de preocupaciones de la ciudadanía ceutí no han desaparecido».

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