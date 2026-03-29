La conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo vertebra el calendario nacional a través de un fenómeno que aúna la devoción religiosa con el patrimonio artístico

La Semana Santa se consolida en España como una de las festividades católicas más antiguas y especiales del país. Más allá de su naturaleza litúrgica, esta celebración constituye un fenómeno cultural de primer orden que refleja la rica historia y la diversidad de tradiciones de la nación. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, cada rincón del territorio español se convierte en escenario de procesiones y eventos que conmemoran los últimos días de Jesucristo en el plano terrenal, despertando un profundo interés tanto devocional como turístico.

El origen histórico: del Concilio de Nicea a la Edad Media

La génesis de esta festividad se remonta al año 325, fecha en la que el Concilio de Nicea pautó la celebración de la Pascua para todo el ámbito católico occidental basándose en el relato evangélico. A partir de ese hito, cada país desarrolló un conjunto propio de celebraciones.

En España, la Semana Santa surge propiamente durante la Edad Media. En aquel periodo, la Iglesia utilizaba representaciones visuales para instruir a los fieles en la historia de la salvación. Estas escenificaciones, que inicialmente se realizaban en los exteriores de los templos, evolucionaron con el tiempo: los actores fueron sustituidos por figuras de madera, lo que otorgó a la celebración un carácter más artístico y popular que ha perdurado hasta nuestros días.

El calendario y la singularidad de las fechas

Una de las particularidades de la Semana Santa es su variabilidad anual. Al no estar sujeta a una fecha fija, sino a un fenómeno astrológico, su celebración oscila siempre entre los meses de marzo y abril. Como norma general, las festividades no pueden dar comienzo antes del 22 de marzo ni finalizar después del 25 de abril. Es, por tanto, con el inicio de la primavera cuando las ciudades y pueblos de España se preparan para sus famosas procesiones.

Esta relevancia se traduce también en el ámbito civil, ya que tanto el calendario escolar como el laboral contemplan al menos dos días festivos. Los momentos centrales de la semana son el Jueves Santo (Última Cena), el Viernes Santo (Crucifixión), el Sábado Santo (duelo) y el Domingo de Pascua, que celebra la Resurrección.

Elementos iconográficos: pasos, costaleros y nazarenos

La manifestación más impresionante de la Semana Santa española son las procesiones. Estas estaciones de penitencia suelen exhibir dos pasos profusamente adornados: uno que representa a la Virgen y otro que muestra una escena de la Pasión de Cristo. El movimiento de estas pesadas estructuras depende de los costaleros, grupos de alrededor de cuarenta hombres que cargan el paso sobre sus hombros, avanzando de forma sincronizada al ritmo de la música y los tambores.

Junto a ellos, destaca la figura de los nazarenos o penitentes, miembros de las cofradías que visten túnicas y capuchas picudas. Este atuendo, cuyo origen se vincula a la Inquisición española, es un símbolo de penitencia y arrepentimiento. Asimismo, es tradicional la presencia de las mantillas, mujeres vestidas de luto con un velo negro, que acompañan el cortejo en señal de respeto.

Gastronomía y actos culturales

La celebración trasciende los templos y las calles para instalarse en los hogares a través de una gastronomía muy arraigada. Platos como el potaje de vigilia conviven con una repostería secular donde destacan las torrijas, los pestiños, las monas de Pascua, los buñuelos y los huesitos de santo.

Asimismo, la oferta cultural se multiplica durante estos días con visitas guiadas, exposiciones, representaciones teatrales, cine y conciertos. Estos eventos, aunque poseen un fuerte componente espiritual, son disfrutados por personas de todas las creencias, consolidando la Semana Santa como una experiencia integral que define la identidad cultural de España.