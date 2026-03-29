La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha enfrentado su primera derrota electoral significativa tras más de tres años al frente del gobierno. La reciente consulta para la reforma judicial, que ella promovió con gran ímpetu, resultó en un contundente rechazo por parte del electorado, con un 53% de los votos en contra.

Este referéndum tenía como objetivo establecer cambios importantes en el sistema judicial italiano, específicamente la elección de miembros del Consejo Superior de la Magistratura mediante sorteo. Sin embargo, muchos ciudadanos percibieron esta reforma como un intento de erosionar la independencia judicial, llevando a una respuesta negativa en las urnas.

La derrota ha dejado a Meloni y a su partido, Hermanos de Italia, en una posición precaria. Previo a este evento, el gobierno se había percibido como fuerte, con un apoyo popular considerable. Ahora, las circunstancias han suscitado dudas sobre el futuro de su legislatura, que está prevista que concluya en 2027.

Steven Forti, analista político y profesor de Historia, señala que esta derrota representa un debilitamiento significativo para Meloni y su administración. Este acontecimiento cuestiona tanto su estrategia política interna como su imagen en el exterior, especialmente en el contexto europeo.

Por otro lado, la oposición italiana, liderada por el Partido Democrático (PD), ha acogido esta oportunidad con esperanza y optimismo. La secretaria general del partido, Elly Schlein, ha manifestado que este debilitamiento de Meloni podría facilitar la creación de una coalición progresista sólida capaz de desafiar a la derecha en las próximas elecciones.

A pesar de las divergencias internas sobre temas como la política exterior y el apoyo a Ucrania, hay un creciente consenso entre las fuerzas de oposición para trabajar en conjunto hacia un candidato único que pueda competir efectivamente contra Meloni en 2027.

La votación fue curiosamente masiva, con una participación del 59%, lo que indica el interés de la población por temas de gran relevancia. Forti destaca que gran parte de los votantes se expresó contra la reforma no solo por su contenido, sino también para salvaguardar la Constitución italiana.

En respuesta a esta derrota, Meloni ha comenzado un proceso de reestructuración dentro de su gobierno, destituyendo a varios aliados cercanos que habían promovido la reforma fallida. Esta purga busca restaurar la confianza en su liderazgo y reafirmar su autoridad dentro de la coalición de gobierno.