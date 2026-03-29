El reciente descubrimiento de un nuevo narcotúnel en los polígonos del Tarajal ha reavivado la polémica sobre la gestión y vigilancia en la zona. Según ha informado «El Faro de Ceuta», este hallazgo pone de manifiesto, a juicio del partido Vox Ceuta, la existencia de una red de túneles vinculados al crimen organizado que ha operado sin control durante años.

Juan Sergio Redondo, presidente de Vox Ceuta, ha señalado en un comunicado que este descubrimiento «no es un episodio aislado», sino que es una clara evidencia de un problema estructural. Redondo critica la «opacidad» que ha prevalecido en la zona, expresando que «durante décadas no ha habido voluntad política para intervenir ni controlar las actividades ilícitas en los polígonos del Tarajal».

Además, Redondo afirmó que lo que hoy se constata fue anunciado por Vox cuando se detectó el primer túnel: «Este nuevo hallazgo confirma nuestras sospechas de que existen más pasos subterráneos usados para el tráfico ilícito, y esto no es cuestión de intuición sino de valentía para señalar la realidad que otros prefirieron ignorar».

El líder del partido también destacó que la situación en los polígonos del Tarajal ha estado marcada por la falta de transparencia y control, creando condiciones propicias para el desarrollo de actividades ilegales a gran escala. «Estas zonas han sido un caldo de cultivo para el narcotráfico y otras redes criminales», enfatizó.

Vox Ceuta ha responsabilizado directamente a los gobiernos locales tanto del Partido Popular como del Partido Socialista por permitir que esta problemática se cronifique. Redondo afirmó que «el bipartidismo no solo ha fallado en solventar este problema, sino que su inacción y falta de determinación han perpetuado esta situación de impunidad».

En paralelo, el partido ha resaltado el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la reciente macrooperación antidroga en la ciudad, que ha supuesto la detención de quince personas vinculadas al tráfico de hachís entre Ceuta, Andalucía y Galicia.

Vox ha felicitado a los agentes por su esfuerzo y profesionalismo, destacando que estas operaciones son fundamentales para dificultar la actividad de las redes criminales y reducir la impunidad en Ceuta. «El trabajo de nuestras fuerzas de seguridad es clave para hacer cada vez más difícil la vida a la delincuencia», subrayó Redondo.

Por otro lado, el dirigente político lamentó que, a menudo, la clase política tradicional suele mirar a otro lado y solo actúa cuando las circunstancias «les estallan en la cara». En contraste, reiteró la postura de Vox de abordar y denunciar estos problemas con claridad y determinación para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudad.