La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada de cielos despejados con temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y brisas del este.

Ceuta afronta este domingo, 29 de marzo, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y la ausencia de nubosidad. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad autónoma presentará cielos completamente despejados durante las próximas horas, consolidando una tendencia de tiempo apacible para el cierre del fin de semana.

En lo que respecta a los valores térmicos, los termómetros en Ceuta no experimentarán cambios significativos en comparación con la jornada anterior. Se espera que la temperatura máxima registre niveles similares a los de ayer, situándose en los 18 grados. Por su parte, las temperaturas mínimas oscilarán en torno a los 13 grados.

Sensación térmica y régimen de vientos

A pesar de que los valores oficiales sitúan el mercurio en los 18 grados, la configuración meteorológica de este domingo permitirá que la sensación térmica máxima se eleve ligeramente, llegando a alcanzar los 19 grados en las horas centrales del día. Este fenómeno, unido a la exposición solar directa por la falta de nubes, marcará el ambiente térmico de la jornada.

En cuanto al régimen de vientos, la predicción de la AEMET apunta a la presencia de ligeras brisas que soplarán de dirección este. Este flujo de aire suave contribuirá a mantener la estabilidad en el área del Estrecho, sin que se prevean alteraciones de relevancia en el estado del mar o en la navegación costera bajo estas condiciones de viento flojo.

La combinación de cielos rasos y temperaturas suaves define así un domingo de primavera climatológicamente estable en la ciudad de Ceuta, manteniendo la tónica de las últimas 24 horas sin variaciones destacables en las variables principales.