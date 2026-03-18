El empresario aporta la documentación sensible que le habría facilitado Delcy Rodríguez ante el magistrado Ismael Moreno en el marco del ‘caso Koldo’

El caso Koldo da un nuevo e importante giro procesal en la Audiencia Nacional. El empresario Víctor de Aldama ha hecho entrega al magistrado Ismael Moreno del sobre que, según su propio testimonio, contiene información comprometedora sobre una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

La entrega de esta documentación se produjo la pasada semana bajo el estricto control de la pieza secreta que instruye el juez Moreno, centrada en investigar presuntos pagos en metálico del Partido Socialista para el reembolso de gastos anticipados. Según fuentes jurídicas, fue el propio instructor quien requirió formalmente al empresario la aportación de dicho material tras sus revelaciones en sede judicial.

El origen venezolano de la documentación

El relato de Aldama sitúa el origen de este sobre en una figura clave de la política internacional: Delcy Rodríguez, actual presidenta en funciones de Venezuela. El empresario ya aludió a este documento el pasado 29 de enero durante una comparecencia ante el juez Santiago Pedraz, encargado del denominado ‘caso hidrocarburos’.

En aquella declaración, Aldama precisó que los datos contenidos en el sobre guardan relación con el sector energético, aunque aclaró que no están vinculados directamente con Villafuel, la mercantil que vertebra la causa de los hidrocarburos. La Fiscalía Anticorrupción mostró de inmediato su interés por el contenido, si bien el empresario condicionó en un primer momento su colaboración total a la consecución de un acuerdo con el Ministerio Público.

El informe de la UCO y el sellado de la Vicepresidencia

La existencia de esta «documentación sensible» ya figuraba en los radares de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los investigadores han acreditado que Aldama dejó estos papeles bajo la custodia de su hombre de confianza, Luis Alberto Escolano.+1

De hecho, los informes de la Benemérita destacan una prueba gráfica fundamental: una fotografía reenviada por Escolano a Aldama en la que se aprecia, en la parte inferior del sobre, el sello oficial de recepción de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho cuño tiene fecha del 4 de febrero de 2020, lo que situaría el movimiento de la documentación en el periodo de máxima actividad de la trama investigada.