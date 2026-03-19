El empresario investigado en el ‘caso Koldo’ pide un pacto urgente en las autonomías tras aportar documentación sobre la presunta financiación irregular del PSOE

El caso Koldo ha derivado en una insólita apelación política por parte de uno de sus principales investigados. Víctor de Aldama, tras formalizar ante la Audiencia Nacional la entrega del sobre que presuntamente contiene pruebas de una financiación ilegal del PSOE, ha lanzado un mensaje directo a las direcciones del Partido Popular y Vox. El empresario, que ha intensificado su colaboración con la Justicia en las últimas semanas, ha instado a ambas formaciones a resolver sus diferencias y alcanzar pactos de gobierno estables.

«España se va a la mierda y yo solo no puedo», ha aseverado Aldama en una declaración que vincula la urgencia judicial con la situación política del país. El empresario ha hecho un llamamiento explícito para que populares y de Abascal logren acuerdos de colaboración en comunidades clave como Extremadura, Aragón y Castilla y León, con el objetivo de que comiencen a trabajar de forma conjunta frente a la actual coyuntura.

Un testimonio bajo el sello del «patriotismo»

La entrega de la documentación —un sobre cuyo contenido Aldama relaciona con supuestos pagos irregulares y operaciones vinculadas a la petrolera estatal venezolana— se ha producido en el marco de la investigación por corrupción en contratos públicos durante la pandemia. Aldama ha justificado su paso al frente asegurando que su comparecencia responde a un compromiso personal: «He acudido como testigo porque soy patriótico», manifestó en sede judicial.

A pesar de la gravedad de sus palabras, por el momento no existe una confirmación judicial que avale la veracidad o el alcance real del material aportado. La Audiencia Nacional deberá ahora analizar si los documentos entregados acreditan fehacientemente la existencia de una trama de financiación irregular en el seno del Partido Socialista y la Internacional Socialista, tal y como sostiene el empresario.

Presión sobre los pactos autonómicos

El mensaje de Aldama trasciende lo jurídico para entrar de lleno en la estrategia de la oposición. Al señalar directamente a las negociaciones en las autonomías, el investigado sitúa el foco en la fragilidad de los puentes entre PP y Vox, sugiriendo que su esfuerzo por destapar la supuesta trama requiere de un respaldo político sólido en las instituciones.

Esta declaración se produce en un contexto de máxima tensión parlamentaria, donde la sombra del ‘caso Koldo’ y las ramificaciones internacionales vinculadas a Venezuela siguen marcando la agenda política nacional. La defensa de Aldama parece apostar ahora por una estrategia de colaboración total, presentándose como una pieza clave para el esclarecimiento de unos hechos que, según su versión, comprometen la estabilidad del Ejecutivo central.