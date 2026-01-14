El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha valorado positivamente el respaldo unánime recibido en la Asamblea de la Ciudad este martes. El pleno votó a favor de una propuesta presentada por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) para integrar el servicio de logopedia en el sistema sanitario público ceutí, tanto en el Hospital Universitario (HUCE) como en Atención Primaria.

Tras este posicionamiento político, el colectivo médico advierte que ya no caben «dilaciones ni excusas administrativas» por parte del INGESA para mantener esta especialidad fuera de la red pública.

Un respaldo contra la «privatización» del servicio

Para el SMC, el acuerdo de la Asamblea representa un aval institucional a una reivindicación histórica. El sindicato lleva tiempo denunciando que la ausencia de logopedas públicos obliga a derivar a los pacientes a servicios privados, lo que afecta negativamente a la equidad y la calidad asistencial.

Desigualdad con Melilla: Ceuta es actualmente un caso singular, ya que en Melilla la logopedia sí está integrada en la sanidad pública. Esta disparidad motivó movilizaciones conjuntas de ambos territorios y una concentración específica en la Plaza de los Reyes el pasado 29 de noviembre.

Ceuta es actualmente un caso singular, ya que en Melilla la logopedia sí está integrada en la sanidad pública. Esta disparidad motivó movilizaciones conjuntas de ambos territorios y una concentración específica en la Plaza de los Reyes el pasado 29 de noviembre. Externalización sistemática: El colectivo médico insiste en que la logopedia es solo un ejemplo de la externalización de servicios esenciales en la ciudad. Rechazan la privatización de otras especialidades que continúan fuera del sistema, como la psiquiatría, radiodiagnóstico, radioterapia o hemodiálisis.

Presión sobre el INGESA y el Ministerio

El sindicato considera fundamental que la Asamblea se haya comprometido a trasladar esta demanda directamente al Ministerio de Sanidad. Según el SMC, resulta «difícil de justificar» que el INGESA no responda a una petición que cuenta con el apoyo unánime de la representación democrática de Ceuta.