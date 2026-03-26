La tradicional extracción diaria de la institución humanitaria en la ciudad autónoma ha señalado al número 881 como la combinación ganadora de la jornada.

Ceuta ha cumplido este jueves, 26 de marzo de 2026, con una de sus citas más arraigadas en el calendario de la fortuna local. El sorteo de la Cruz Roja, una iniciativa que aúna el espíritu solidario con la expectativa de sus participantes, ha desvelado ya el número premiado de hoy. En esta ocasión, la suerte ha recaído sobre la denominación popular conocida como «El Matrimonio», manteniendo la singular tradición de identificar cada cifra con un sobrenombre del imaginario colectivo ceutí.

Resultado del sorteo de Cruz Roja Ceuta (26 de marzo)

La extracción oficial realizada en la ciudad autónoma ha determinado que la combinación agraciada en el sorteo de este jueves sea la siguiente:

Número Premiado: 881

Este guarismo, vinculado históricamente al apelativo de «El Matrimonio», toma el relevo de otras cifras señaladas en fechas recientes, como el 348 («La Negra») o el 779 («El Guarro»). La persistencia de estos nombres populares otorga al sorteo de la Cruz Roja un carácter cultural y distintivo que trasciende lo meramente económico, consolidándose como una referencia cotidiana en la vida de los ciudadanos de Ceuta.

Compromiso social y labor humanitaria

Más allá del componente lúdico, el sorteo de la Cruz Roja en Ceuta desempeña una función esencial en la estructura de bienestar de la ciudad. Los fondos recaudados mediante la venta de estas participaciones se destinan de manera íntegra a sufragar los distintos proyectos de intervención social, asistencia y socorro que la organización desarrolla en el territorio. Esta labor permite dar continuidad a los programas de ayuda dirigidos a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables del entorno local.

Validación y gestión de los boletos premiados

La institución recuerda a todos los poseedores de papeletas la importancia de verificar sus números a través de los canales oficiales. El número 881 ha quedado fijado como el resultado definitivo para la jornada de hoy. Aquellos ciudadanos que dispongan del boleto agraciado deben asegurarse de que el resguardo se conserve en condiciones óptimas para su correcta lectura y validación.

Para la gestión del premio, los interesados deben dirigirse a la sede de la Cruz Roja Española en Ceuta. Es preceptivo presentar el documento original, el cual no debe mostrar enmiendas, tachaduras ni roturas que pudieran comprometer su autenticidad. La Cruz Roja agradece la colaboración constante de los ceutíes, cuya participación diaria garantiza la viabilidad de las acciones humanitarias que definen la misión de la entidad en la ciudad autónoma.