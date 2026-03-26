La jugadora onubense, campeona olímpica y triple campeona mundial, anuncia su retirada definitiva tras un calvario de lesiones. La deportista de 32 años renuncia al Europeo de Huelva para priorizar su salud y calidad de vida futura.

Carolina Marín, la figura que cambió para siempre la historia del bádminton en España, ha anunciado este jueves su retirada definitiva de la alta competición. A los 32 años, y tras una trayectoria marcada tanto por la gloria olímpica como por la dureza de las lesiones de gravedad, la deportista onubense ha decidido poner fin a su carrera deportiva. La decisión, comunicada por su departamento de prensa y ratificada por la propia jugadora, implica su renuncia al Campeonato de Europa que se disputará el próximo mes de abril en su Huelva natal.

«Tras un proceso de reflexión y priorizando el bienestar de su rodilla, Carolina ha decidido que es el momento de escuchar a su cuerpo», reza el comunicado oficial. A pesar de que la cita en su casa representaba un «motor emocional inmenso», la campeona ha antepuesto su salud y su calidad de vida futura a la exigencia de la élite.

«En el fondo me retiré en París 2024»

A través de un vídeo cargado de sinceridad en sus redes sociales, Marín ha explicado los motivos de un adiós que habría preferido que fuese de otra manera. «Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello», ha admitido. En una reflexión conmovedora sobre su final competitivo, la jugadora ha señalado que su despedida técnica se produjo en la pista durante los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque en aquel momento el desenlace fuera incierto.

La jugadora ha querido agradecer el apoyo de su familia y su equipo técnico, a quienes define como piezas fundamentales para no haber «soltado su mano» en los momentos más oscuros. «Este viaje no hubiera sido posible sin cada una de las personas que han formado parte de mi equipo», ha sentenciado.

El cierre de un círculo en Huelva

Aunque no empuñará la raqueta en competición oficial, Carolina Marín acudirá al Europeo de Huelva para recibir el calor de sus paisanos. La ciudad que la vio nacer será el escenario de un homenaje institucional en la clausura del torneo, cerrando así un círculo de décadas dedicadas al bádminton. «Esa niña que descubrió el bádminton y quiso ganarlo todo hoy es feliz y vuelve a su casa», ha declarado emocionada.

Al hacer balance, la onubense se muestra orgullosa no solo de sus vitrinas, sino de su legado social: haber logrado que el bádminton sea un deporte reconocido y practicado masivamente en España.

Un palmarés irrepetible

Carolina Marín se retira como una de las leyendas del deporte español. Su palmarés es el testimonio de una ambición sin límites: el oro olímpico en Río 2016, tres títulos de campeona del Mundo, una medalla de plata mundial y siete oros europeos. Como broche de oro a su impacto institucional, la jugadora fue distinguida en 2024 con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.