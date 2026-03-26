El torneo universitario de baloncesto estadounidense encara una jornada decisiva en la madrugada del viernes 27 de marzo con la disputa de cuatro encuentros de eliminación directa que se podrán seguir íntegramente a través de Movistar Plus+.

La emoción de la NCAA continúa su curso con la celebración de los playoffs, una cita ineludible para los aficionados al baloncesto que buscan seguir de cerca a las futuras estrellas de la NBA. Durante la madrugada de este viernes 27 de marzo de 2026, la competición universitaria ofrece una cartelera de cuatro enfrentamientos de alto nivel, distribuidos en diferentes franjas horarias para cubrir la demanda del espectador español a través de las plataformas de televisión de pago.

La actividad en las canchas estadounidenses comenzará apenas iniciada la jornada. A las 00:10 horas, el encuentro entre Purdue y Texas abrirá el fuego en un duelo que promete máxima intensidad. Los seguidores podrán sintonizar este partido en directo a través del canal M+ Deportes 4. Casi de forma simultánea, a las 00:30 horas, dará comienzo el choque entre Nebraska e Iowa, cuya retransmisión correrá a cargo de M+ Deportes 3.

Con el avance de la madrugada, el torneo universitario no perderá ritmo. A las 02:45 horas, llegará el turno para el enfrentamiento entre Arizona y Arkansas, que se emitirá nuevamente en el dial M+ Deportes 4. La jornada de playoffs concluirá con el partido que medirá a las universidades de Houston e Illinois, programado para las 03:05 horas.

Este despliegue televisivo asegura la cobertura completa de una de las fases más críticas de la temporada universitaria, donde la derrota supone el fin del camino hacia el título nacional. Los horarios facilitados corresponden a la hora peninsular española, permitiendo a los seguidores de la NCAA organizar su descanso o vigilia para no perderse detalle de lo que suceda en los parqués norteamericanos.