La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha revocado la absolución dictada previamente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, condenando finalmente por homicidio imprudente a un agente de policía que acabó con la vida de un preso tras un disparo accidental. El alto tribunal considera que, aunque no hubo intención de matar, el agente actuó con una «imprudencia grave» al no manejar su arma reglamentaria siguiendo los protocolos de seguridad.

El fallo: un error de seguridad letal

Los hechos ocurrieron durante una persecución para recapturar a un recluso que se había dado a la fuga. Según el relato de los hechos, el policía corría tras el fugitivo con su arma desenfundada y desbloqueada. En un momento determinado de la carrera, el agente se resbaló, lo que provocó que el arma se disparara de forma involuntaria, alcanzando mortalmente al preso.

El Tribunal Supremo fundamenta su condena en varios puntos clave:

Uso incorrecto del arma: El tribunal determina que no era correcto ni necesario correr con el arma en disposición de disparo (desbloqueada) en esa fase de la persecución.

Incumplimiento de protocolos: Se subraya que la normativa policial exige extremar las precauciones con el seguro del arma para evitar, precisamente, lo que ocurrió tras el tropiezo.

Revocación de la absolución: El Supremo corrige al TSJ extremeño al entender que el resultado de muerte no puede considerarse un mero accidente fortuito, sino una consecuencia directa de una falta de cuidado profesional.

Las consecuencias de la imprudencia profesional

La sentencia establece que la actuación del agente traspasó los límites del riesgo permitido. Aunque se reconoce que el disparo fue fruto de un resbalón y no de una voluntad de disparar, la justicia española recuerda que los agentes de las fuerzas de seguridad están obligados a un deber de cuidado superior debido a la peligrosidad del equipo que manejan.

Con este fallo, el Supremo sienta jurisprudencia sobre el uso de armas de fuego en situaciones de estrés o persecución, reforzando la idea de que cualquier negligencia en el manejo de los mecanismos de seguridad del arma puede derivar en responsabilidad penal si causa víctimas.