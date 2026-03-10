En el tramo final de la campaña para las elecciones en Castilla y León, el Partido Popular ha decidido dar un giro estratégico a su discurso. Ante el crecimiento del sentimiento antibelicista provocado por el conflicto en Irán y las movilizaciones sociales bajo el lema «No a la guerra», la formación conservadora ha optado por centrar sus esfuerzos en la gestión económica y la promesa de una bajada masiva de impuestos como principal reclamo electoral.

El bolsillo contra el malestar social

El objetivo de los populares es desplazar el foco del debate público, que en los últimos días se ha visto dominado por las protestas contra la intervención militar y su impacto en el precio de la energía. Para contrarrestar esta movilización, que el PP considera alentada por la izquierda para castigarles en las urnas, la dirección del partido ha lanzado una ofensiva basada en el alivio fiscal:

Incentivos rurales: Rebajas específicas para frenar la despoblación y apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por el alza de costes.

Reducción del tramo autonómico del IRPF: Una medida dirigida directamente a las rentas medias y bajas para compensar la inflación.

Freno a la «indignación»: El partido busca movilizar a su electorado tradicional apelando a la responsabilidad económica frente a lo que tildan de «oportunismo político» de sus adversarios.

Una campaña marcada por el contexto internacional

La estrategia del PP responde a un escenario de gran incertidumbre. La subida del diésel y la gasolina ha generado un clima de irritación ciudadana que la oposición está canalizando a través de las protestas por la paz. Los analistas del partido temen que este sentimiento se convierta en una «marea de castigo» similar a las vividas en crisis internacionales anteriores.

Para evitar la desmovilización de su votante, el candidato popular ha endurecido su mensaje económico, argumentando que, en tiempos de crisis externa, la única respuesta útil desde la administración autonómica es «dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos» en lugar de sumarse a lo que consideran proclamas ideológicas.

La gestión como refugio

Desde el entorno de la candidatura subrayan que Castilla y León necesita «certezas y no pancartas». Con la promesa de convertir a la región en una isla fiscal frente a las políticas del Gobierno central, el PP confía en que el pragmatismo económico termine pesando más que la tensión internacional el día de la votación.