La Audiencia de Oviedo ha iniciado este martes el juicio contra un matrimonio acusado de mantener a sus tres hijos menores de edad en un régimen de aislamiento absoluto dentro de su vivienda familiar. Los hechos, que se prolongaron durante casi cuatro años, han llevado al tribunal a decretar que la vista se celebre a puerta cerrada para proteger la intimidad y evitar mayores perjuicios emocionales a las víctimas.

Un aislamiento extremo por «miedo al contagio»

Los procesados, un hombre de nacionalidad alemana y una mujer con doble nacionalidad alemana y estadounidense, habrían confinado a sus hijos —unos gemelos de ocho años y un niño de diez— entre diciembre de 2021 y abril de 2025. Según el escrito de la Fiscalía, el motivo del encierro fue un «miedo infundado a un hipotético contagio», lo que derivó en un aislamiento total del mundo exterior.

Durante este periodo, los menores no solo tuvieron prohibido el contacto físico con otras personas, sino que se les negó cualquier medio de comunicación. Esta situación conllevó graves carencias en su desarrollo:

Los niños nunca fueron inscritos en el sistema educativo español. Como consecuencia, los gemelos no sabían leer ni escribir al momento de ser rescatados. Abandono sanitario: Los menores carecían de cualquier tipo de seguimiento médico o vacunas.

Privación social y emocional: Se les negó sistemáticamente el derecho a socializar y a cubrir sus necesidades básicas de desarrollo afectivo.

Penas de más de 25 años de cárcel

La detención de la pareja se produjo el 28 de abril del año pasado tras la denuncia de un vecino que alertó a las autoridades. Desde entonces, ambos permanecen en prisión provisional.

La Fiscalía solicita penas individuales que suman 25 años y cuatro meses de prisión para cada progenitor. Los cargos principales incluyen delitos de detención ilegal y violencia psíquica habitual en el ámbito familiar. Los investigadores subrayan que el daño causado a los menores es profundo, dado que fueron privados de los pilares fundamentales de la infancia bajo un pretexto paranoico de sus padres.