El exportavoz de Sumar y la actriz comparecen ante el juez Arturo Zamarriego tras varios intentos de suspensión. La defensa de Mouliaá solicita el archivo de la causa alegando «falta de ánimo difamatorio» y «perspectiva de género».

MADRID | Este viernes, 24 de abril de 2026, los juzgados de Plaza de Castilla se convierten de nuevo en el epicentro de la batalla legal entre Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha mantenido las citaciones para ambos en el marco de la querella presentada por el expolítico, quien acusa a la actriz de calumnias.

El conflicto surge a raíz de unas declaraciones de Mouliaá en las que afirmaba que Errejón había extorsionado a testigos en la causa principal donde se le investiga por una presunta agresión sexual.

La estrategia de la defensa: Nueva abogada y petición de archivo

Elisa Mouliaá acude a la cita con un cambio de representación legal. Su nueva abogada, Elena Vázquez, ha irrumpido en el proceso solicitando el sobreseimiento libre de la causa bajo los siguientes argumentos:

Inexistencia de dolo: Sostiene que no hubo «falsedad consciente» ni intención de difamar, sino una respuesta emocional bajo una «intensa presión pública».

Sostiene que no hubo «falsedad consciente» ni intención de difamar, sino una respuesta emocional bajo una «intensa presión pública». Valoraciones subjetivas: La defensa argumenta que los comentarios en redes sociales son opiniones emitidas en un contexto de defensa propia y no imputaciones delictivas formales.

La defensa argumenta que los comentarios en redes sociales son opiniones emitidas en un contexto de defensa propia y no imputaciones delictivas formales. Uso abusivo del proceso: Vázquez califica la querella de Errejón como «temeraria», sugiriendo que busca un efecto disuasorio o de desgaste personal contra la actriz.

«Pelearemos por la verdad y por la defensa de las mujeres por encima de todo», declaró Vázquez a la agencia EFE.

La postura de Errejón: Denuncia de «estratagema fraudulenta»

Por el lado del querellante, la abogada de Íñigo Errejón, Eva Gimbernat, se ha mostrado tajante ante los retrasos que ha sufrido el proceso (debido a bajas médicas y operaciones del anterior letrado de la actriz).

La defensa de Errejón solicitó formalmente al juez que:

Se asegure la comparecencia de Mouliaá, incluso de forma coercitiva si fuera necesario. Se desestime lo que consideran una «burda estratagema» para dilatar el procedimiento y evitar el careo judicial.

Contexto judicial

Este proceso por calumnias corre en paralelo a la causa principal por presunta agresión sexual, en la cual el magistrado Carretero ya ha dictado la apertura de juicio oral, decisión que actualmente se encuentra recurrida por Errejón ante la Audiencia Provincial.

El juez Zamarriego ha decidido mantener las declaraciones de hoy a pesar de la petición de suspensión de la defensa de la actriz, considerando necesario escuchar a ambas partes antes de decidir sobre el posible archivo de la querella.

Cronología de las suspensiones: