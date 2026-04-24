El presidente del Gobierno resta importancia a las filtraciones sobre una supuesta suspensión de España en la OTAN y reafirma el compromiso del país con la Alianza, siempre bajo la legalidad internacional.

NICOSIA (CHIPRE) | En el marco de la cumbre informal de la Unión Europea en Chipre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido con firmeza a las informaciones publicadas por la agencia Reuters sobre un supuesto malestar en Washington. Según dicha agencia, un correo electrónico del Pentágono habría planteado la posibilidad de suspender a España de la OTAN debido a su postura diplomática respecto a la guerra en Irán.

Sánchez ha sido tajante al desestimar la relevancia de dicha comunicación, asegurando que las relaciones internacionales y la política de defensa de España se gestionan a través de canales formales y no mediante filtraciones de mensajería interna de terceros países.

Documentos oficiales frente a filtraciones

El jefe del Ejecutivo ha marcado una clara línea divisoria entre el ruido mediático y la gestión gubernamental. Ha insistido en que España solo se posiciona ante documentos oficiales y declaraciones institucionales de sus socios, en este caso, Estados Unidos.

«El Gobierno de España no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales y los posicionamientos que haga Estados Unidos», subrayó ante los periodistas, restando peso a la hipótesis de una fractura con la Alianza Atlántica.

El equilibrio entre lealtad y legalidad

Ante la pregunta sobre las tensiones derivadas del conflicto en Irán, Sánchez ha querido dejar clara cuál es la hoja de ruta de su gabinete:

Colaboración total: España mantiene su compromiso como socio fiable dentro de la OTAN.

España mantiene su compromiso como socio fiable dentro de la OTAN. Marco jurídico: Cualquier acción o posicionamiento español se mantendrá estrictamente dentro de la legalidad internacional.

Con estas declaraciones, el presidente busca calmar las aguas y reafirmar que España sigue cumpliendo con todas sus obligaciones internacionales, a pesar de las discrepancias estratégicas que puedan surgir en escenarios bélicos complejos como el de Irán.

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